”Люби и знай свой край!” ETV+ покажет ”Глобус Эстонии”
Сегодня, 1 февраля, в 20:30 на телеканале ETV+ стартует новая развлекательно-познавательная телеигра «Глобус Эстонии». Девиз передачи — «Люби и знай свой край!»
Сегодня, 1 февраля, в 20:30 на телеканале ETV+ стартует новая развлекательно-познавательная телеигра «Глобус Эстонии». Девиз передачи — «Люби и знай свой край!»
Каждую пятницу гости передачи вместе с телеведущими Артуром Тюленевым и Алиной Захаровой отправляются в увлекательные краеведческие путешествия по одному из 15 уездов Эстонии. Познать родной край помогают яркие и весёлые репортажи Александра Хоботова, Алины Захаровой и Евгения Завадского, а живая музыка в исполнении известной группы поднимает настроение гостям и телезрителям.
Телевикторина ”Глобус Эстонии” является адаптацией эстонского проекта ”Reis ümber Eesti”. Правила игры довольно просты: трем игрокам задается девять вопросов с четырьмя вариантами ответов. В случае неправильного ответа, возможность отвечать на вопрос переходит следующему игроку. Победителем становится тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов.
”ETV+ — телеканал, рассказывающий о жизни в Эстонии. О нашей с вами жизни. Мы рады представить новую передачу, которая и отвлечет от повседневных забот, и поможет расширить кругозор, лучше узнать разные уголки нашей страны” , — комментирует выход ”Глобуса Эстонии” главный редактор телеканала Екатерина Таклая.
Первый выпуск ”Глобуса Эстонии” посвящен Ида-Вирумаа. Новую передачу можно посмотреть как в прямом эфире телеканала, так и на обновленном портале etvpluss.ee
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