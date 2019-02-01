”Люби и знай свой край!” ETV+ покажет ”Глобус Эстонии”

Каждую пятницу гости передачи вместе с телеведущими Артуром Тюленевым и Алиной Захаровой отправляются в увлекательные краеведческие путешествия по одному из 15 уездов Эстонии. Познать родной край помогают яркие и весёлые репортажи Александра Хоботова, Алины Захаровой и Евгения Завадского, а живая музыка в исполнении известной группы поднимает настроение гостям и телезрителям.

Телевикторина ”Глобус Эстонии” является адаптацией эстонского проекта ”Reis ümber Eesti”. Правила игры довольно просты: трем игрокам задается девять вопросов с четырьмя вариантами ответов. В случае неправильного ответа, возможность отвечать на вопрос переходит следующему игроку. Победителем становится тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов.

”ETV+ — телеканал, рассказывающий о жизни в Эстонии. О нашей с вами жизни. Мы рады представить новую передачу, которая и отвлечет от повседневных забот, и поможет расширить кругозор, лучше узнать разные уголки нашей страны” , — комментирует выход ”Глобуса Эстонии” главный редактор телеканала Екатерина Таклая.

Первый выпуск ”Глобуса Эстонии” посвящен Ида-Вирумаа. Новую передачу можно посмотреть как в прямом эфире телеканала, так и на обновленном портале etvpluss.ee