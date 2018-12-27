"Инсайт": вагон Operail признан причиной аварии в Омске, Eesti Raudtee грозит большой штраф

По версии комиссии, железная дорога является источником повышенной опасности, а Eesti Raudtee как эстонская железнодорожная администрация не смогла обеспечить работу вагоноремонтных заводов на подотчетной ей территории таким образом, чтобы опасные вагоны не были допущены к эксплуатации на железной дороге — по сути, железнодорожную администрацию Эстонии обвинили в некомпетентности, передает rus.err.ee.

Как заявили в комиссии, весь ущерб, связанный со сходом с поврежденных рельсов под Омском груженого военной техникой состава, должен быть взыскан с эстонской железнодорожной администрации, т.е. с AS Eesti Raudtee. Сумма ущерба уточняется.

Успехом эстонской делегации можно считать то обстоятельство, что российский департамент технического надзора в сфере транспорта (Ространснадзор) требует провести повторный ремонт в сертифицированном депо только тех вагонов, которые ремонтировались в Тапаском депо в период 2017-2018 годов и являются идентичными вагону, ставшему причиной аварии.