"Инсайт": вагон Operail признан причиной аварии в Омске, Eesti Raudtee грозит большой штраф

На состоявшемся в Москве 24 декабря заседании комиссии по расследованию инцидента с сошедшим с рельсов грузовым железнодорожным составом, который произошел в конце ноября под Омском, эстонской делегации было представлено заключение комиссии, согласно которому причиной аварии стало повреждение железной дороги вагоном компании Operail, который был некачественно отремонтирован в Тапаском депо.
По версии комиссии, железная дорога является источником повышенной опасности, а Eesti Raudtee как эстонская железнодорожная администрация не смогла обеспечить работу вагоноремонтных заводов на подотчетной ей территории таким образом, чтобы опасные вагоны не были допущены к эксплуатации на железной дороге — по сути, железнодорожную администрацию Эстонии обвинили в некомпетентности, передает rus.err.ee.
Как заявили в комиссии, весь ущерб, связанный со сходом с поврежденных рельсов под Омском груженого военной техникой состава, должен быть взыскан с эстонской железнодорожной администрации, т.е. с AS Eesti Raudtee. Сумма ущерба уточняется.
Успехом эстонской делегации можно считать то обстоятельство, что российский департамент технического надзора в сфере транспорта (Ространснадзор) требует провести повторный ремонт в сертифицированном депо только тех вагонов, которые ремонтировались в Тапаском депо в период 2017-2018 годов и являются идентичными вагону, ставшему причиной аварии.
Эстонская делегация акт об ущербе не подписала и потребовала заказать независимую экспертизу в Белоруссии.
Ранее ТАСС сообщал, что 1 декабря свыше 20 грузовых вагонов, включая цистерны с мазутом, перевернулись в Омской области в России. В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили, что на сошедших с рельсов платформах была гусеничная военная техника, следовавшая на ремонтный завод.
По факту схода вагонов Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности.
В сентябре 2015 года состав EVR Cargo сошел с путей в Екатеринбурге. Россия запретила эксплуатацию на своей территории вагонов, которые ремонтировались в депо Тапа.