10.05.2018, 20:50

"Инсайт" на ETV+: жаркая ссора о результатах одного из крупнейших тендеров Эстонской железной дороги


Артур Захаров, ETV+ Insight
Артур Захаров, ETV+ Insight
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"Инсайт" на ETV+: жаркая ссора о результатах одного из крупнейших тендеров Эстонской железной дороги
Foto: Eero Vabamägi

Один из крупнейших тендеров Эстонской железной дороги закончился жаркими спорами в суде — крупная строительная фирма KMG считает, что победитель конкурса выбран нечестно. Конфликт дошел до Госсуда, где неожиданно вскрылись новые подробности дела. В сути спора и его возможных последствиях разбиралась программа ”Инсайт” на ETV+.

Прошлой осенью ”Инсайт” получил сведения о проблемах с крупным тендером Эстонской железной дороги. Анонимный источник утверждал, что конкурс выиграла фирма, которая вряд ли сможет осуществить проект, и, возможно, победа досталась ей не совсем честно. Тогда тему отложили в долгий ящик, но новые обстоятельства вынудили о ней вспомнить.

Государственное предприятие Eesti Raudtee (EVR) уже давно планировало обновить сигнальную систему Ляэне-Харьюской ветки железной дороги, однако проект постоянно откладывали из-за нехватки средств. Наконец, деньги нашлись. 1 июня 2017 года EVR объявила конкурс, который стал одним из крупнейших тендеров, когда-либо проводимых госкомпанией.

Ляэне-Харьюский участок — одна из самых загруженных зон эстонской железной дороги. По словам руководителя отдела телекоммуникаций и сигнальных систем EVR Мярта Эхренпрейса, установленная на этом участке система реле относится к числу первых типовых советских проектов. Срок службы системы заканчивается, и поэтому она нуждается в обновлении. Кроме того, советские типовые проекты очень сложно содержать из-за нехватки запчастей и специалистов.

”Ресурс вырабатывается, а в некоторых случаях можно сказать, что он уже выработан, — сказал ”Инсайту” руководитель Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ. — Если бы мы с вами пошли и посмотрели на эти реле, вы бы не поверили, что такие вещи управляют движением эстонской железной дороги”.

Финская ”темная лошадка”

В конкурсе на модернизацию сигнальной системы участвовало четыре компании. Одна из них превысила расчетную стоимость работ, две фирмы уложились, но всех удивил новичок — финская компания Mipro, которая предложила цену всего в 16,5 млн евро. Это существенно меньше, чем предложения конкурентов.

”У нас есть возможность сэкономить эстонскому налогоплательщику 10,6 млн евро”, — прокомментировал Лайдвеэ.

ТОП

Подчеркнем, еще осенью специалисты, которые просили не упоминать их имен, выразили сомнение, что Mipro в принципе может выполнить эту работу. В этом были уверены и соперники Mipro по участию в тендере — фирмы KMG Inseneriehitus и Leonhard Weiss. KMG оспорила результаты тендера в суде. Компания считает, что Mipro не способна модернизировать участок, поскольку не знакома с советской сигнальной системой.

Но, хотя у Mipro действительно нет опыта модернизации советских систем, комиссия по разрешению споров, уездный и окружной суды встали на сторону EVR, признав результаты конкурса правомерными.

Неожиданное решение Госсуда

Проблема проявилась совсем в другом месте. В середине марта Государственный суд опубликовал решение, в котором указал, что прежние инстанции не учитывали возможный конфликт интересов сотрудника компании Mipro Киммо Ёрна — человека, который, по сути, привел финское предприятие к победе. В 2015 году Ёрн работал консультантом Eesti Raudtee. В его задачи входило наблюдение за проектами переездов и сигнализации.

”Согласно оценке коллегии, особенного внимания заслуживает вопрос о конфликте интересов в связи с возможным участием сотрудника третьего лица (имеется в виду компания Mipro — прим. ред.) как в подготовке документов тендера, так и в подготовке предложения третьего лица”, — сказано в решении суда.

В госкомпанию Ёрна привел Парбо Юхневич, который тогда занимал пост директора инфраструктуры. В том же году Юхневича уволили. Тогдашний руководитель Eesti Raudtee Ахти Асманн сообщил, что изменения, происходившие под руководством Юхневича существенно повысили риски для Eesti Raudtee. К числу этих изменений он отнес ”сознательное или неумышленное использование услуг недостаточно компетентных людей”.

Финский консультант в смутное время

Как утверждают источники ”Инсайта”, Ёрн занимался чуть ли не шпионажем. В середине апреля глава KMG Арно Элиас сказал газете Äripäev, что по его данным, Киммо Ёрн, работая в EVR, советовал госкомпании выбирать именно Mipro. Кроме того, Элиас считает, что у Mipro было большое временное преимущество при подготовке предложения.

Однако сам Ёрн еще в феврале сказал тому же изданию, что никакой деликатной информации не получал и договора конфиденциальности у него не было.

По словам Лайдвеэ, повышенное внимание к Ёрну ничем не обосновано. ”Мне кажется, что значимость этой персоны слишком переоценивают, — сказал он ”Инсайту”. — Это был 2015 год, с тех пор много воды утекло”.

О Киммо Ёрне основной оппонент Mipro — KMG — узнал от бывшего высокопоставленного сотрудника Eesti Raudtee Индрека Сюльда. В 2016 году Сюльда уволили из-за возможных нарушений правил проведения тендеров.

После него привести дела в порядок должен был Парбо Юхневич. Но вместо этого, по словам тогдашнего главы совета EVR Райво Варе, он занялся ”внутриполитическими разборками”. ”Я как бывший управленец, не мог с этим также никак смириться”, — сказал Варе, отозвавший Юхневича с занимаемой им должности. В разговоре с ”Инсайтом” он признал, что в то время в компании творился бардак.

Споры затягивают модернизацию

Поскольку в своем решении Госсуд указал на необходимость тщательно изучить вероятность конфликта интересов, окружной суд вновь рассмотрит спор Eesti Raudtee и KMG 16 мая. ”Конечно, решает суд, — сказал Эрик Лайдвеэ. — Но мы уверены, что никакого конфликта интересов не было”.

Однако не факт, что решение суда поставит точку в этом споре. По словам Лайдвеэ, в случае проигрыша в окружном суде уже госкомпания, в свою очередь, оспорит решение. Это значит, что начало модернизации может задержаться. Проект первого этапа работ должен был быть готов еще в апреле, но они до сих пор не начаты.

По словам Лайдвеэ, проект успеют закончить в установленный срок, если спор будет решен в мае-июне.

Если учесть, что большая часть управляющих систем эстонской железной дороги работает на реле и требует обновления, подобные проблемы могут возникнуть и в будущем. И пока суды решают судьбу тендера, безопасность на железной дороге продолжит обеспечивать система, которая даже по людским меркам скоро должна уйти на пенсию.

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