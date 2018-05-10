"Инсайт" на ETV+: жаркая ссора о результатах одного из крупнейших тендеров Эстонской железной дороги

Как утверждают источники ”Инсайта”, Ёрн занимался чуть ли не шпионажем. В середине апреля глава KMG Арно Элиас сказал газете Äripäev, что по его данным, Киммо Ёрн, работая в EVR, советовал госкомпании выбирать именно Mipro. Кроме того, Элиас считает, что у Mipro было большое временное преимущество при подготовке предложения.
Однако сам Ёрн еще в феврале сказал тому же изданию, что никакой деликатной информации не получал и договора конфиденциальности у него не было.
По словам Лайдвеэ, повышенное внимание к Ёрну ничем не обосновано. ”Мне кажется, что значимость этой персоны слишком переоценивают, — сказал он ”Инсайту”. — Это был 2015 год, с тех пор много воды утекло”.
О Киммо Ёрне основной оппонент Mipro — KMG — узнал от бывшего высокопоставленного сотрудника Eesti Raudtee Индрека Сюльда. В 2016 году Сюльда уволили из-за возможных нарушений правил проведения тендеров.
После него привести дела в порядок должен был Парбо Юхневич. Но вместо этого, по словам тогдашнего главы совета EVR Райво Варе, он занялся ”внутриполитическими разборками”. ”Я как бывший управленец, не мог с этим также никак смириться”, — сказал Варе, отозвавший Юхневича с занимаемой им должности. В разговоре с ”Инсайтом” он признал, что в то время в компании творился бардак.
Споры затягивают модернизацию
Поскольку в своем решении Госсуд указал на необходимость тщательно изучить вероятность конфликта интересов, окружной суд вновь рассмотрит спор Eesti Raudtee и KMG 16 мая. ”Конечно, решает суд, — сказал Эрик Лайдвеэ. — Но мы уверены, что никакого конфликта интересов не было”.
Однако не факт, что решение суда поставит точку в этом споре. По словам Лайдвеэ, в случае проигрыша в окружном суде уже госкомпания, в свою очередь, оспорит решение. Это значит, что начало модернизации может задержаться. Проект первого этапа работ должен был быть готов еще в апреле, но они до сих пор не начаты.
По словам Лайдвеэ, проект успеют закончить в установленный срок, если спор будет решен в мае-июне.
Если учесть, что большая часть управляющих систем эстонской железной дороги работает на реле и требует обновления, подобные проблемы могут возникнуть и в будущем. И пока суды решают судьбу тендера, безопасность на железной дороге продолжит обеспечивать система, которая даже по людским меркам скоро должна уйти на пенсию.