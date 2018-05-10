"Инсайт" на ETV+: жаркая ссора о результатах одного из крупнейших тендеров Эстонской железной дороги

Ляэне-Харьюский участок — одна из самых загруженных зон эстонской железной дороги. По словам руководителя отдела телекоммуникаций и сигнальных систем EVR Мярта Эхренпрейса, установленная на этом участке система реле относится к числу первых типовых советских проектов. Срок службы системы заканчивается, и поэтому она нуждается в обновлении. Кроме того, советские типовые проекты очень сложно содержать из-за нехватки запчастей и специалистов.

”Ресурс вырабатывается, а в некоторых случаях можно сказать, что он уже выработан, — сказал ”Инсайту” руководитель Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ. — Если бы мы с вами пошли и посмотрели на эти реле, вы бы не поверили, что такие вещи управляют движением эстонской железной дороги”.

Финская ”темная лошадка”

В конкурсе на модернизацию сигнальной системы участвовало четыре компании. Одна из них превысила расчетную стоимость работ, две фирмы уложились, но всех удивил новичок — финская компания Mipro, которая предложила цену всего в 16,5 млн евро. Это существенно меньше, чем предложения конкурентов.

”У нас есть возможность сэкономить эстонскому налогоплательщику 10,6 млн евро”, — прокомментировал Лайдвеэ.

Подчеркнем, еще осенью специалисты, которые просили не упоминать их имен, выразили сомнение, что Mipro в принципе может выполнить эту работу. В этом были уверены и соперники Mipro по участию в тендере — фирмы KMG Inseneriehitus и Leonhard Weiss. KMG оспорила результаты тендера в суде. Компания считает, что Mipro не способна модернизировать участок, поскольку не знакома с советской сигнальной системой.

Но, хотя у Mipro действительно нет опыта модернизации советских систем, комиссия по разрешению споров, уездный и окружной суды встали на сторону EVR, признав результаты конкурса правомерными.

Неожиданное решение Госсуда

Проблема проявилась совсем в другом месте. В середине марта Государственный суд опубликовал решение, в котором указал, что прежние инстанции не учитывали возможный конфликт интересов сотрудника компании Mipro Киммо Ёрна — человека, который, по сути, привел финское предприятие к победе. В 2015 году Ёрн работал консультантом Eesti Raudtee. В его задачи входило наблюдение за проектами переездов и сигнализации.

”Согласно оценке коллегии, особенного внимания заслуживает вопрос о конфликте интересов в связи с возможным участием сотрудника третьего лица (имеется в виду компания Mipro — прим. ред.) как в подготовке документов тендера, так и в подготовке предложения третьего лица”, — сказано в решении суда.

В госкомпанию Ёрна привел Парбо Юхневич, который тогда занимал пост директора инфраструктуры. В том же году Юхневича уволили. Тогдашний руководитель Eesti Raudtee Ахти Асманн сообщил, что изменения, происходившие под руководством Юхневича существенно повысили риски для Eesti Raudtee. К числу этих изменений он отнес ”сознательное или неумышленное использование услуг недостаточно компетентных людей”.

Финский консультант в смутное время