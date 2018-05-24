“Инсайт” продолжает раскрывать подробности масштабного экспорта контрабандного российского бензина из Беларуси в ЕС и Африку. Транзитом груза занимались эстонские предприятия Alexela Terminal AS и Eurodek Transiit OU, а его владельцами были крупнейшие мировые компании Gunvor и Trafigura.
"Инсайт" на ETV+: Топливные реки. Часть 2: Продолжаем раскрывать подробности масштабного “присадочного бизнеса”(1)
Молчан располагает документами, согласно которым известное белорусское предприятие Чесс-Бел в 2007 году отправляло в Эстонию бензин российского происхождения. Из Беларуси груз выходил под видом антидетонационной присадки ”Эколон-370”, а в Эстонии маркировку товара меняли на правильную. Таким образом, поскольку установленные таможенные пошлины не распространялись на экспорт присадки, Чесс-Бел уклонялось от их уплаты в белорусский, а затем российский бюджет.
Получатели: Alexela и Eurodek
Документы Молчана раскрывают не только суть схемы, но вовлеченные в нее компании. В Эстонии товар принимали два предприятия: Alexela Terminal AS и Eurodek Transiit OÜ. Согласно данным белорусского таможенного комитета, Alexela Terminal начала транзит присадки ”Эколон” 25 мая 2007 года, а Eurodek Transiit — 23 июня того же года.
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То, что товар выходил из Беларуси под таможенным кодом присадки, а в Эстонии вновь становился бензином, не отрицают и в Налогово-таможенном департаменте. ”Данные корректируются в соответствии с тем, чем на самом деле является товар”, — пояснила заместитель директора таможенного департамента НТД Кюлли Курвитс. По ее словам, нельзя сказать, что эстонские компании ”легализовали” топливо — скорее, маркировку приводили в соответствие с действительным содержимым груза. ”При отправлении из Беларуси этому товару должен был быть присвоен такой же код, какой ему присвоили в Эстонии”, — заметила она.
По словам экономического эксперта Райво Варе, не существует законов, которые запрещали бы на границе менять таможенные коды. Таким образом, компании Alexela Terminal и Eurodek Transiit не нарушили ни одного правового акта. Поэтому и причин для вмешательства у эстонской таможни не было.
”Африканский бленд” с белорусским ”Эколоном”
Все что могла сделать в этой ситуации эстонская таможня — реагировать на запросы иностранных коллег. В своем ответе на запрос белорусского таможенного комитета эстонский налогово-таможенный департамент не только подтверждает факт изменения кода товара, но и раскрывает его дальнейший путь назначения. Как выяснилось, после изменения таможенного кода эстонское предприятие Alexela Terminal загружало топливо в бункер морского судна и отправляла его в город Ломе в Тоголезскую Республику в Западной Африке
В связи с расследованием ”Инсайта” таможенные документы, относящиеся к тому периоду, подняла и сама Alexela Terminal. По утверждениям представителя Alexela, предприятие не являлось собственником груза, а осуществляло транзит для другой компании. ”Чесс-Бел был отправителем товара, который продала его некоему второму предприятию во время его транзита. Второе предприятие продало третьему, которое и являлось в то время клиентом Alexela Terminal AS”, — пояснил член правления Alexela Terminal AS Аарто Эйпре.
Хотя собственник груза не указан в документах, с большой долей вероятности им являлась компания Trafigura — одна из крупнейших мировых компаний, специализирующаяся на торговле металлами, энергией и углеводородным сырьём. Компания занимает 2-е место в списке крупнейших нефтяных поставщиков в мире.
Эйпре не отрицает, что товар действительно пришел в Эстонию под кодом антидетонаторов, но на деле являлся бензиноподобным продуктом. ”Мы его приняли как антидетонаторы, смешали с другими бензинами и получили в итоге бензин с октановым числом ниже 95”, — сказал он. Этот низкокачественный бензиновый коктейль, который еще называют ”Африкан бленд”, не соответствует Европейским нормам, а значит его нельзя продавать на территории ЕС. Однако законы не запрещают поставлять его в Африку.
По словам Райво Варе, сделки с подобным топливом означали большую разницу в цене: ”И не только, и не столько даже из-за вот таможенных вещей. Тоже, это тоже имеет место быть. Но ещё из-за того, что сам продукт по цене совершенно другого уровня. То есть нестабильный, некачественный какой-то конденсат он естественно не может соответствовать, так сказать, такому уровню, где за это большие деньги будут платить. Нигде не будут.” — говорит экономический эксперт.
Именно из-за деятельности Alexela Terminal в 2007 году Того стала для Эстонии 8-м по величине экспортным рынком. По данным департамента статистики, если в 2006 году объем экспорта в эту маленькую Африканскую страну оценивался в чуть более чем в 73 миллиона евро, то в 2007 году, как раз во время действия ”эколоновой схемы”, эти цифры выросли до почти 251 миллиона евро. Однако уже в 2008 году объем экспорта в африканскую республику упал почти до 16.5 миллионов евро, т.е. сократился практически в 15 раз.
То есть: легально продавая в Африку бензиновый коктейль, продажа которого была невозможна на территории Эстонии и Европы и в состав которого входил и белорусский беспошлинный бензин-Эколон, зарабатывали все, в том числе и эстонская экономика, а российская и белорусская — наоборот, не получали установленные законом экспортные пошлины.
”Мы поступаем согласно законодательству нашей страны. Как какие-либо предприятия, с которыми у нас отсутствует какое-либо общение, в том числе и общение как с клиентами, поступают в Белоруссии — не наше дело” — четко обозначил позицию Alexela Terminal, член его правления Аарто Эйпре
Груз для компании Тимченко
Вторым эстонским предприятием, через которое проходило белорусское топливо, была Eurodek Transiit. Сейчас сама эта компания ликвидирована. Однако, попавшие в руки журналистов документы четко указывают на собственника груза, для которого осуществлялся транзит. Им оказалась корпорация Gunvor.
Gunvor — одна из крупнейших нефтетранспортных компаний мира. Она была основана в 1997 году Геннадием Тимченко и шведским предпринимателем Турбьёрном Тёрнквистом. Олигарха Геннадия Тимченко не раз пытались связать с президентом России Владимиром Путиным, однако он всегда отрицал любые связи.
Молчан считает, что схема с Эколоном позволила Gunvor получить российский бензин обходным путем. ”Не секрет, что Беларусь — это нефтяной офшор, и там с с топливом могут происходить любые метаморфозы”, — отметил он.
Нельзя утверждать, что корпорация Gunvor или эстонские предприятия были на 100% осведомлены о происходящей схеме. Однако, пускай и совершенно легальное участие в том числе и эстонских предприятий, в бизнесе, который означал потерю установленных налоговых пошлин для России и Беларуси, для них оборачивался чистой прибылью. С этим утверждением согласен и журналист Шведского Радио, Дэниэл Эман.
”О чем мы можем говорить, так это о том, что они на ней заработали. Потому что они в ней участвовали. И без них схемы бы не было”, — сказал он.
Контрабанда под крылом Лукашенко?
Молчан считает, что ”присадочный” бизнес действовал ”под прямой крышей” президента Беларуси Александра Лукашенко. В то время как майор КГБ проводил свое расследование, директор завода Михаил Кравцов направил Лукашенко обращение, которое, как считает Молчан, можно расценивать как явку с повинной.
”Заключение российского эксперта даст возможность соответствующим органам Российской Федерации обвинить нашу страну в несанкционированном реэкспорте с территории республики Беларусь российских нефтепродуктов а также потребовать уплаты таможенной пошлины с произведенной нами на территории Республики Беларусь продукции в бюджет Российской Федерации”, — сказано в письме Кравцова.
Жалоба была отправлена директором Чесс-Бела 19 ноября 2007 года. Уже на следующий день Лукашенко не только рассмотрел ее, но и составил поручение правительству республики. В то время, как и сейчас, топливно-энергетический комплекс в правительстве Беларуси курировал вице-премьер министр Владимир Семашко.
В своем ответе президенту Семашко указал, что груз, который экспортировала Чесс-Бел, не являлся нефтепродуктом. При этом в самом акте экспертизы, на которую ссылался вице-премьер, указано ровно обратное — продукт является бензином. Несмотря на это Семашко подписал ответ президенту. ”Он же понимает, что этот документ заведомо ложный. Что это он легализует преступную деятельность и является частью схемы”, — прокомментировал Молчан.
После этого белорусские суды трех инстанций постановили, что контрабанды не было. По словам Молчана, суд не принял во внимание ни одну из пяти экспертиз, подтверждающих, что груз все-таки являлся бензином.
Латвия не осталась в стороне
Все вышеописанное ранее можно назвать лишь маленьким ручейком, потому что настоящая река контрабандного бензина хлынула позже.
Экспортная схема, была почти идентична схеме с ”Эколоном”, только на этот раз под видом другого растворителя перевозили уже высококачественный бензин, соответсвующий экологическим стандартам.
”Растворитель” направлялся в Латвию на имя компании Ventspils nafta termināls, которая осуществляла транзит. Согласно документам, через Латвию бензин шел в Великобританию, а в реквизитах покупателя был указан счет в кипрском отделении Промсвязьбанка.
Если в 2007 году потери таможенных пошлин исчислялись миллионами, то в 2008 году счет пошел на миллиарды. Росли и объемы растворителей и разбавителей, экспортируемых Беларусью. Например, в 2012 году Беларусь экспортировала 3,25 млн тонн растворителей и разбавителей на 2,8 млрд долларов. По сравнению с 2011 годом рост составил 77%.
Контроль за схемой вне ответственности Эстонии
По мнению шведского журналиста Даниэла Эмана, от ”присадочного бизнеса” пострадали, прежде все российские и белорусские налогоплательщики. Молчан считает, что основные финансовые потери понесла Россия, а Беларусь поплатилась репутацией.
Репутационный ударом эта история обернулась и для совладельца Gunvor Турбьёрна Тёрнквиста, который после публикации Шведского радио был вынужден уйти в отставку с поста почетного консула Швеции в Женеве. ”После публикации мы узнали от источников в шведском правительстве, что они вне себя. В МИД и правительстве были реально расстроены”, — рассказал Эман.
Молчан считает, что больше всего от схемы выиграли конечный потребитель — концерн Gunvor, а также истинные владельцы российской прямогонной нефти. Напомним, по мнению бывшего майора за белоруской Чесс-Бел в действительности стоят выходцы из Санкт-Петербурга.
Схема с растворителями привела к накалу в отношениях России и Беларуси. В 2012 году схему закрыли, а ущерб по разным оценкам колеблется в пределах миллиарда долларов неуплаченных таможенных пошлин в год. Однако, далеко не факт, что сегодня подобная схема не возможна. Этого не исключают все наши собеседники: ни заместитель главы таможенного департамента Кюлли Курвитс, ни экономический эксперт Райво Варе. По его словам, подобные ”посылки” с неправильным кодом товара могут осуществляться до сих пор.
С этим согласен и бывший майор белорусского КГБ: ”Можно взять просто перечень нефтепродуктов, который не облагается таможенными пошлинами и под ними записать все что угодно: бензины, дизели, не важно что. Просто объемы уже будут не на миллиарды, не такими катастрофическими, как были раньше”, — считает Молчан.
Контроль за такими схемами находятся вне юрисдикции Эстонии. Как пояснил Варе, в мире существуют межгосударственные договорённости, по которым нарушения в юрисдикции одной страны являются одновременно нарушениям в другой. В данном случае такой договоренности нет.
И до тех пор, пока она не появилась, местное законодательство останется удобным инструментом для подобных схем — ведь то, что в Беларуси считалось уклонением от уплаты таможенных пошлин, в Эстонии оказывалось похвальной внимательностью.