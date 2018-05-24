"Инсайт" на ETV+: Топливные реки. Часть 2: Продолжаем раскрывать подробности масштабного “присадочного бизнеса”

Молчан располагает документами, согласно которым известное белорусское предприятие Чесс-Бел в 2007 году отправляло в Эстонию бензин российского происхождения. Из Беларуси груз выходил под видом антидетонационной присадки ”Эколон-370”, а в Эстонии маркировку товара меняли на правильную. Таким образом, поскольку установленные таможенные пошлины не распространялись на экспорт присадки, Чесс-Бел уклонялось от их уплаты в белорусский, а затем российский бюджет.

Получатели: Alexela и Eurodek

Документы Молчана раскрывают не только суть схемы, но вовлеченные в нее компании. В Эстонии товар принимали два предприятия: Alexela Terminal AS и Eurodek Transiit OÜ. Согласно данным белорусского таможенного комитета, Alexela Terminal начала транзит присадки ”Эколон” 25 мая 2007 года, а Eurodek Transiit — 23 июня того же года.

То, что товар выходил из Беларуси под таможенным кодом присадки, а в Эстонии вновь становился бензином, не отрицают и в Налогово-таможенном департаменте. ”Данные корректируются в соответствии с тем, чем на самом деле является товар”, — пояснила заместитель директора таможенного департамента НТД Кюлли Курвитс. По ее словам, нельзя сказать, что эстонские компании ”легализовали” топливо — скорее, маркировку приводили в соответствие с действительным содержимым груза. ”При отправлении из Беларуси этому товару должен был быть присвоен такой же код, какой ему присвоили в Эстонии”, — заметила она.

По словам экономического эксперта Райво Варе, не существует законов, которые запрещали бы на границе менять таможенные коды. Таким образом, компании Alexela Terminal и Eurodek Transiit не нарушили ни одного правового акта. Поэтому и причин для вмешательства у эстонской таможни не было.

”Африканский бленд” с белорусским ”Эколоном”

Все что могла сделать в этой ситуации эстонская таможня — реагировать на запросы иностранных коллег. В своем ответе на запрос белорусского таможенного комитета эстонский налогово-таможенный департамент не только подтверждает факт изменения кода товара, но и раскрывает его дальнейший путь назначения. Как выяснилось, после изменения таможенного кода эстонское предприятие Alexela Terminal загружало топливо в бункер морского судна и отправляла его в город Ломе в Тоголезскую Республику в Западной Африке

В связи с расследованием ”Инсайта” таможенные документы, относящиеся к тому периоду, подняла и сама Alexela Terminal. По утверждениям представителя Alexela, предприятие не являлось собственником груза, а осуществляло транзит для другой компании. ”Чесс-Бел был отправителем товара, который продала его некоему второму предприятию во время его транзита. Второе предприятие продало третьему, которое и являлось в то время клиентом Alexela Terminal AS”, — пояснил член правления Alexela Terminal AS Аарто Эйпре.

Хотя собственник груза не указан в документах, с большой долей вероятности им являлась компания Trafigura — одна из крупнейших мировых компаний, специализирующаяся на торговле металлами, энергией и углеводородным сырьём. Компания занимает 2-е место в списке крупнейших нефтяных поставщиков в мире.