"Инсайт" на ETV+: Куда из Белоруссии текли реки российского контрабандного топлива и как они заходили в Эстонию

По словам Молчана, в 2010 году он был уволен в запас из-за конфликта с органами госбезопасности Беларуси, где он проходил службу в отделах по борьбе с коррупцией и экономической безопасности. Разногласия начались еще в 2007 году, после того как он начал расследовать подозрительный экспорт нефтепродуктов из Беларуси в Европу. Забегая вперед, отметим, что в ходе расследования была установлена связь этих поставок с Эстонией.

Спустя несколько лет после переезда в Швецию Молчан вышел на связь с журналистами Шведского радио и показал им те же документы, что и журналистам ”Инсайта”. Документы, касающиеся расследования подозрительного экспорта. ”Нам удалось со стопроцентной уверенностью доказать, что эти документы не подделка”, — прокомментировал шведский журналист Дэниел Эман, занимавшийся делом Молчана.

Бензин под видом растворителя

В 2007 году Молчан получил оперативную информацию о деятельности витебского предприятия ЧЕСС-Бел. Предположительно, компания осуществляла контрабанду бензина в ЕС с уклонением от уплаты таможенных пошлин. По словам бывшего майора КГБ, контрабанда осуществлялась в особо крупных размерах. ”Там идет счет на миллионы долларов”, — сказал он.

Чтобы проверить эту информацию, Молчан запросил данные у госструктур, в том числе, в администрации свободной экономической зоны ”Витебск”, где зарегистрирована компания, а также в налоговых и таможенных органах страны. Последние предоставили данные обо всех экспортных поставках, которые ЧЕСС-Бел осуществляла за пределы Беларуси.

По этим данным, в начале 2007 года предприятие поставляло в Европу бензин марки А-76 и нафту (нафта — продукт, получаемый при перегонке нефти. При добавлении определенных химикатов — присадок — из нафты можно получить низкооктановый бензин — прим. ред.). Однако уже к середине 2007 года компания прекратила экспорт прямогонного бензина и начала поставки другого вещества — антидетонационной присадки ”Эколон-370”, хотя до этого Беларусь практически не экспортировала подобные вещества. Груз отправляли в порты Эстонии.

Молчан утверждает, что в действительности это был не ”Эколон”, а низкооктановый бензин, полученный из российской нафты. ”Российские вагоны идут в Беларусь, там переливаются в наши емкости, добавляются все эти эти присадки”, — пояснил он — ”После этого заливаются в новые цистерны и все это идет Эстонию.”

Тысячи тонн и миллионы долларов

Бывший майор КГБ уверен, что Чесс-Бел намеренно меняла код и название товара в документах на экспорт. По его словам, с помощью подлога предприятие уклонялось от уплаты таможенных пошлин. ”Эти пошлины субъект хозяйства сначала должен уплатить в белорусский бюджет, а уже белорусский бюджет должен их уплатить в российский бюджет”, — пояснил он.