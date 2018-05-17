Эстония являлась одним из звеньев в цепи поставок контрабандного бензина из Беларуси на территорию ЕС и Африки. Бывший майор КГБ раскрыл подробности масштабного ”присадочного бизнеса”, в котором замешаны крупные корпорации и высшие политические чины. Программа ”Инсайт” разбиралась, как из Беларуси вытекали реки российского топлива и какую роль в этом играла наша страна.
"Инсайт" на ETV+: Куда из Белоруссии текли реки российского контрабандного топлива и как они заходили в Эстонию
По словам Молчана, в 2010 году он был уволен в запас из-за конфликта с органами госбезопасности Беларуси, где он проходил службу в отделах по борьбе с коррупцией и экономической безопасности. Разногласия начались еще в 2007 году, после того как он начал расследовать подозрительный экспорт нефтепродуктов из Беларуси в Европу. Забегая вперед, отметим, что в ходе расследования была установлена связь этих поставок с Эстонией.
Спустя несколько лет после переезда в Швецию Молчан вышел на связь с журналистами Шведского радио и показал им те же документы, что и журналистам ”Инсайта”. Документы, касающиеся расследования подозрительного экспорта. ”Нам удалось со стопроцентной уверенностью доказать, что эти документы не подделка”, — прокомментировал шведский журналист Дэниел Эман, занимавшийся делом Молчана.
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Бензин под видом растворителя
В 2007 году Молчан получил оперативную информацию о деятельности витебского предприятия ЧЕСС-Бел. Предположительно, компания осуществляла контрабанду бензина в ЕС с уклонением от уплаты таможенных пошлин. По словам бывшего майора КГБ, контрабанда осуществлялась в особо крупных размерах. ”Там идет счет на миллионы долларов”, — сказал он.
Чтобы проверить эту информацию, Молчан запросил данные у госструктур, в том числе, в администрации свободной экономической зоны ”Витебск”, где зарегистрирована компания, а также в налоговых и таможенных органах страны. Последние предоставили данные обо всех экспортных поставках, которые ЧЕСС-Бел осуществляла за пределы Беларуси.
По этим данным, в начале 2007 года предприятие поставляло в Европу бензин марки А-76 и нафту (нафта — продукт, получаемый при перегонке нефти. При добавлении определенных химикатов — присадок — из нафты можно получить низкооктановый бензин — прим. ред.). Однако уже к середине 2007 года компания прекратила экспорт прямогонного бензина и начала поставки другого вещества — антидетонационной присадки ”Эколон-370”, хотя до этого Беларусь практически не экспортировала подобные вещества. Груз отправляли в порты Эстонии.
Молчан утверждает, что в действительности это был не ”Эколон”, а низкооктановый бензин, полученный из российской нафты. ”Российские вагоны идут в Беларусь, там переливаются в наши емкости, добавляются все эти эти присадки”, — пояснил он — ”После этого заливаются в новые цистерны и все это идет Эстонию.”
Тысячи тонн и миллионы долларов
Бывший майор КГБ уверен, что Чесс-Бел намеренно меняла код и название товара в документах на экспорт. По его словам, с помощью подлога предприятие уклонялось от уплаты таможенных пошлин. ”Эти пошлины субъект хозяйства сначала должен уплатить в белорусский бюджет, а уже белорусский бюджет должен их уплатить в российский бюджет”, — пояснил он.
Как пояснил ”Инсайту” экономический эксперт Райво Варе, с помощью пошлин Россия пытается ограничить экспорт нефтепродуктов топливного класса, чтобы обеспечить собственный рынок. Однако, в 2007 году Беларусь являлась исключением — если белорусские предприятия покупали российские нефтепродукты для внутреннего потребления, их можно было ввозить беспошлинно. Однако в случае реэкспорта — например, при перевозке товара в Европу, необходимо было заплатить установленную законодательством таможенную пошлину.
В ходе расследования Молчану удалось выяснить, что объемы экспорта бензина под видом присадки достигали десятков тысяч тонн. По его словам, лишь за 4 месяца 2007 года, когда схема только начинала действовать, в Европу было поставлено более 18,5 тысяч тонн продукта, маркированного как ”Эколон”. ”Если брать действующие на тот период времени вывозные таможенные пошлины — это неуплата примерно 2-х миллионов долларов. Только за 4 месяца, на старте”, — сказал он.
Но одних документов было недостаточно, чтобы понять, в действительности ли Чесс-Бел совершала подлог. В соответствии с белорусским законодательством были взяты пробы вещества, вывозимого как ”Эколон”. Образцы отправили в 5 различных лабораторий в России и Беларуси, в том числе в государственный экспертный центр при МВД Беларуси. ”Все дали однозначный результат о том, что представленные образцы присадки Эколон-370 являются бензином марки 80, соответствующим ГОСТУ,” — сказал Молчан.
”Русская мафия” и президентские награды
У компании Чесс-бел два учредителя — компания ЧЕСС-Лимитед, зарегистрированная в Айдахо, США, и закрытое акционерное общество ЧЕСС из Санкт-Петербурга. Кто на самом деле скрывается за этими предприятиям, узнать невозможно. Про американскую компанию известно лишь то, что она была основана в 2000-м году неким Игорем Самолетовым и компанией BERNIE MUIR C.M.A LTD, находящейся в офшорной зоне на Багамских островах. Уже в июле 2001 года Самолетов был исключен из правления. Предприятием в одиночку продолжила руководить находящаяся в офшорной зоне, правда теперь уже в Белизе, BERNIE MUIR C.M.A. LTD.
Молчан считает, что за обоими предприятиями стояли выходцы из России. По словам шведского журналиста Дэниела Эмана, есть подозрения, что компании принадлежали русской мафии. ”Да, по оперативным данным, была информация о том, что учредители ранее судимы. Связаны именно с экономическими преступлениями — что-то вроде мошенничества, подделки документов”, — уточнил Молчан, по словам которого, ”мозг” схемы находился в Санкт-Петербурге.
Официально же белорусским предприятием Чесс-Бел руководит Михаил Кравцов. По словам Молчана, компания пользуется особым вниманием со стороны властей. В числе наград предприятия — награда за результаты деятельности от белорусской торгово-промышленной палаты, награда от администрации Витебской области, а также титул лучшего предприятия-экспортера Витебской области. В 2006-м году Чесс-Бел была признана лучшим предприятием-экспортером республики Беларусь.
Эстонские компании — часть ”серой схемы”
По словам Молчана, если при вывозе груза из Беларуси Чесс-Бел выдавала бензин за присадку, то эстонские фирмы, получавшие товар, его ”легализовали”. ”Они опять показывали, что это не присадка, а бензин. Они как бы его ”отбеливали”, — пояснил он. Согласно эстонской таможенной документации, Чесс-Бел ввозила сюда неэтилированный российский бензин.
”Это всего лишь вопрос документации”, — пояснил Дэниел Эман — ”У тебя одни документы, когда груз покидает Беларусь. В порту, в Эстонии, они просто меняли бумаги”.
Отметим, что бензин под видом присадки ”Эколон” было бы невозможно перевезти через российские порты. ”Если бы такие чудо-продукты уходили бы через Усть-Лугу, или порты в Питере — то это вызвало бы массу вопросов”, — сказал Молчан. — ”При перевалке и при хранении груза не составляет большого труда взять несколько литров из этих тысяч тонн и сделать химический анализ. Там будет четко видно, что по накладным экспортируют присадку, а на самом деле идет бензин”.
”Я не уверен, что эстонское государство и правительство были бы счастливы узнать из СМИ, что страна косвенно помогает криминальным группировкам из России провозить контрабандную нефть через диктаторский белорусский режим”, — заметил Эман.
По словам Райво Варе, подобные манипуляции считаются ”серой зоной”, и заинтересованы них прежде всего Россия и Беларусь. ”И уже потом появляются те, которые могут, так сказать, этот интерес обслужить технически, по ходу транзитных процедур”, — сказал он.
Документы Молчана указывают на две эстонских фирмы, которые принимали товар Чесс-Бел. О каких именно предприятиях идет речь, легальна ли эта схема, и кто из высокопоставленных белорусских политиков стоял за топливными махинациями, программа ”Инсайт” расскажет в следующем выпуске, 24 мая.