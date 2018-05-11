"Инсайт" на ETV+: как мошенники используют известные бренды против доверчивых потребителей?

На специальном сайте было видно, что товар двигается из Канады в Китай, а оттуда в Эстонию. Но когда покупательница решила проверить местонахождение покупки в очередной раз, оказалось, что интернет-страницы больше не существует. Только тогда она заподозрила, что, скорее всего, попалась на удочку мошенников.

Скутеры вместо комбайнов

Как рассказал ”Инсайту” менеджер отдела банковских карт Swedbank Юрий Герасимов, значительная часть жалоб клиентов, связанных с карточными операциями, касается именно таких ситуаций — товар оплачен картой, но не получен.

Немало головной боли подобные случаи доставляют и Департаменту защиты прав потребителей. По словам руководителя отдела надзора департамента Ханны Турецки, большинство жалоб, которые попадают на стол комиссии по потребительским спорам, связано с интернет-торговлей.

Но почему люди клюют на явный обман? Дело в том, что отличить сайты мошенников от оригинальных сайтов порой не так просто. Зачастую эти страницы сделаны очень качественно — фотографии и описания товаров нередко взяты с оригинальной страницы крупной и уважаемой фирмы. Кроме того, как отметил Герасимов, большие скидки подталкивают людей к решению о покупке.

Чтобы не оказаться обманутым, следует изучать не только цены на товары, но и другую важную информацию на сайте продавца, рекомендует Департамент защиты прав потребителей. Например, нужно обратить внимание на правила возврата товара, а также контактную информацию и другие реквизиты фирмы.

”Инсайт” изучил сайт-подделку, на котором продавалась кухонная техника, чтобы понять, где мог скрываться подвох. На первый взгляд страница не вызывала никаких подозрений — там была и специальная форма для связи с продавцом, и описание фирмы. Однако в разделе часто задаваемых вопросов речь неожиданно пошла о скутерах, которым явно не место на кухне. То есть на первый взгляд солидный сайт оказался наспех собранной подделкой.

Выход есть, но не всегда

По словам Герасимова, как правило, достаточно ввести адрес сайта в интернет-поисковик, чтобы понять, что вы имеете дело с мошенниками.

Вбив адрес сайта кухонной техники в поисковую систему, журналисты почти сразу нашли более дюжины его копий. Все они зарегистрированы в одно время. При этом часть сайтов находятся в Чили, а часть — в Китае. По всей видимости, мошенники поставили производство поддельных страниц на конвейер

Об их небрежности можно судить и по письму с благодарностью, которое получила героиня передачи после оплаты покупки — в нем было очень много ошибок.

Но даже грубый обман зачастую оказывается эффективным. Остановить мошенников практически невозможно.