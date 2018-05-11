11.05.2018, 13:15

"Инсайт" на ETV+: как мошенники используют известные бренды против доверчивых потребителей?

 (4)
Илья Дочар, ETV+ Insight
Илья Дочар, ETV+ Insight
EST 1
"Инсайт" на ETV+: как мошенники используют известные бренды против доверчивых потребителей?
KöögitehnikaFoto: Scanpix

Значительная часть обращений в Департамент защиты прав потребителей связана с обманом при покупке в интернете. Отличить мошенников от порядочных продавцов порой не так просто. Программа ”Инсайт” на ETV+ разбиралась, как нечистые на руку торговцы используют известные бренды против доверчивых потребителей и можно ли вернуть деньги, если вы попались их на удочку.

”Эта история началась где-то три месяца назад. Сразу после нового года на моей страничке в Фейсбуке появилась заманчивая реклама супер-блендеров и кухонных комбайнов KitchenAid”, — так начинается история героини сюжета ”Инсайта”.

Речь идет о дорогой кухонной технике знаменитой фирмы, которая в интернете предлагалась с фантастическими скидками в 90%. Женщина тут же оформила покупку, хотя мысль об обмане у нее промелькнула. Но реклама сделала свое дело. ”Понятно, когда я увидела цену в 60 евро и подпись ”only today” (только сегодня — прим.ред.), это меня подхлестнуло”, — призналась она.

После того, как товар был оплачен, женщина получила письмо, в котором ее благодарили за покупку и предложили отслеживать передвижение посылки.

На специальном сайте было видно, что товар двигается из Канады в Китай, а оттуда в Эстонию. Но когда покупательница решила проверить местонахождение покупки в очередной раз, оказалось, что интернет-страницы больше не существует. Только тогда она заподозрила, что, скорее всего, попалась на удочку мошенников.

Скутеры вместо комбайнов

Как рассказал ”Инсайту” менеджер отдела банковских карт Swedbank Юрий Герасимов, значительная часть жалоб клиентов, связанных с карточными операциями, касается именно таких ситуаций — товар оплачен картой, но не получен.

ТОП

Немало головной боли подобные случаи доставляют и Департаменту защиты прав потребителей. По словам руководителя отдела надзора департамента Ханны Турецки, большинство жалоб, которые попадают на стол комиссии по потребительским спорам, связано с интернет-торговлей.

Но почему люди клюют на явный обман? Дело в том, что отличить сайты мошенников от оригинальных сайтов порой не так просто. Зачастую эти страницы сделаны очень качественно — фотографии и описания товаров нередко взяты с оригинальной страницы крупной и уважаемой фирмы. Кроме того, как отметил Герасимов, большие скидки подталкивают людей к решению о покупке.

Чтобы не оказаться обманутым, следует изучать не только цены на товары, но и другую важную информацию на сайте продавца, рекомендует Департамент защиты прав потребителей. Например, нужно обратить внимание на правила возврата товара, а также контактную информацию и другие реквизиты фирмы.

”Инсайт” изучил сайт-подделку, на котором продавалась кухонная техника, чтобы понять, где мог скрываться подвох. На первый взгляд страница не вызывала никаких подозрений — там была и специальная форма для связи с продавцом, и описание фирмы. Однако в разделе часто задаваемых вопросов речь неожиданно пошла о скутерах, которым явно не место на кухне. То есть на первый взгляд солидный сайт оказался наспех собранной подделкой.

Выход есть, но не всегда

По словам Герасимова, как правило, достаточно ввести адрес сайта в интернет-поисковик, чтобы понять, что вы имеете дело с мошенниками.

Вбив адрес сайта кухонной техники в поисковую систему, журналисты почти сразу нашли более дюжины его копий. Все они зарегистрированы в одно время. При этом часть сайтов находятся в Чили, а часть — в Китае. По всей видимости, мошенники поставили производство поддельных страниц на конвейер

Об их небрежности можно судить и по письму с благодарностью, которое получила героиня передачи после оплаты покупки — в нем было очень много ошибок.

Но даже грубый обман зачастую оказывается эффективным. Остановить мошенников практически невозможно.

”Мы не находимся с Китаем и Чили, и с другими третьими странами в одном правовом поле. Общеевропейские директивы и постановления там неприменимы”, — пояснила Ханна Турецки. По ее словам, в случае, когда продавец находится в третьей стране, невозможно отстоять интересы потребителя, используя европейские законы.

К счастью, для покупателей, попавшихся на удочку мошенников, есть выход. Если оплата была произведена международной кредитной картой, можно обратиться в банк.

”Это очень большой плюс карточных платежей, — подтвердил менеджер отдела банковских карт Swedbank Юрий Герасимов. — Существуют очень четкие международные правила, как происходит карточная транзакция, и такие же четкие правила оспаривания карточных сделок”.

Именно так и поступила героиня передачи — обратилась в банк с просьбой аннулировать перевод. Через некоторое время ей вернули сумму. Если бы счёт был оплачен прямым переводом, то сделать этого ей бы, скорее всего, не удалось, и доверчивость и вера в чудеса обошлись бы женщине в круглую сумму.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Еще один случай: жительница Кохтла-Ярве жаловалась полиции на угрозы и побои со стороны мужа, но это не помогло — тот ударил ее друга ножом

15.05.2018
После двух потрясших всю Эстонию апрельских убийств в Ида-Вирумаа — 15-летней девушки из Кохтла-Ярве, которую зарезал ее бывший бойфренд, и 42-летней женщины, зарезанной мужем на рабочем месте, в минувшее воскресенье в Кохла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Как и в нарвском случае, женщина предупреждала полицию заранее о том, что муж представляет опасность, но не только для нее, но и для ее детей, а полиция предупредить воскресное преступление не смогла.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще один случай семейного насилия, День Таллинна и открытие Крымского моста

15.05.2018
Сегодня, 15 мая, стало известно, что в минувшее воскресенье в Кохтла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Также сегодня отмечался День Таллинна. А еще в этот день президент России Владимир Путин за рулем Камаза открыл движение по Крымскому мосту. Эти и другие новости этого вторника — в нашей традиционной подборке.
Подробнее


Взбешенная мать: велосипедисты, пользуйтесь автодорогами или не ездите вообще!

15.05.2018
Я — мама двух маленьких детей, один ребенок перемещается в коляске, а другой уже шагает на своих ножках. Для них ”опасность номер один” в уличном движении — это курильщики, которые выдыхают на них дым, бросают через плечо не глядя горящие окурки им в лицо и на одежду, и в прямом смысле слова посыпают им головы пеплом. Вторая и, на самом деле, более опасная группа — это велосипедисты, у которых хоть и шлемы на головах имеются, на на этом чувство ответственности и заканчивается.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ДО и ПОСЛЕ: “Школа стиля” Ольги Быковой: как привить эстонским женщинам чувство вкуса и во что переодеть Керсти Кальюлайд

15.05.2018
Стилист Ольга Быкова недавно провела в Таллинне свой новый проект — “Школу стиля”, участникам которого она обещает помочь посмотреть на свой гардероб совершенно другими глазами и найти свой стиль. Delfi поговорил с Ольгой о том, насколько важен наш внешний вид и кому из эстонских политиков она посоветовала бы сменить стилиста.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106102003
151,20 €
90,72 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532002
171,90 €
103,14 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-35% Meeste käekell Police PL.14107JSBS/04
169,- €
109,85 €

Порошенко о строительстве Крымского моста: он понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым

15.05.2018
Президент Украины Петр Порошенко вскоре после того, как его российский коллега Владимир Путин торжественно открыл автодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив, обвинил Кремль в нарушении международного права и заявил о том, что этот мост понадобится российским "оккупантам", когда они будут покидать полуостров, который в Киеве считают аннексированным.
Подробнее


ВИДЕО: Россия проиграла Швеции и попала на Канаду

15.05.2018
В заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею сборная России проиграла в Копенгагене Швеции - 1:3 (1:0, 0:2, 0:0). У россиян в начале матча отличился Кирилл Капризов, реализовавший численное преимущество.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО И ВИДЕО: Новость о любопытном лосенке на учениях "Еж-2018" опубликовала Би-би-си

15.05.2018
Участвовавшие в масштабных учениях "Еж-2018" Эрих Юри Прикко и Альвер Тедре прислали в редакцию Delfi милое видео, на котором шустрый лосенок пришел поинтересоваться, почему пестрые мужчины снуют по лесу. Благодаря новости издания Estonian World новость вчера удостоилась внимания британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.
Подробнее