"Инсайт" на ЭТВ+: Эстонский налогово-таможенный департамент научился превращать топливо в воду. И другие чудеса rus.delfi.ee EST

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Настоящее чудо: Эстонский налогово-таможенный департамент научился превращать топливо в воду. Нарвское предприятие годами доказывает государству и таможне, что не торгует контрабандным горючим, а таможня так усердно ищет доказательства обратного, что на фирму уже приходится каждая третья проверка на погранпереходе, более десятка судебных процессов, а изъятое топливо чудесным образом превращается в воду.