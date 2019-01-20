Человек рассеянный с улицы Бассейной. В гостях ”Пудра-Show” актёр Александр Петров

Улица Бассейная — это не вымысел Самуила Маршака. Улица реально существует! ”Когда мне однажды в Ленинграде продиктовали адрес: улица Бассейная и номер дома — я была неслыханно удивлена!” — рассказывает Элла Аграновская, одна из ведущих ”Пудра-Show”.

И уж совсем не удивительно, что рассеянные люди существуют, они среди нас, они — это мы.

Когда мы увлечены процессом, сосредоточенына решенииважных задач, заняты любимым делом, нам порой сложно обращать внимание на какие-то внешние раздражители. И не всегда ”на автомате” получается то, что надо.

Елена Соломина в студенческие годы, спеша на экзамен, умудрилась надеть разные ботинки: ”Я шла по улице, я видела, что люди мне хитро улыбаются. Это же потому, что мне двадцать лет и я прекрасна, думала я. Только придя домой, я обнаружила, что один ботинок я развязываю и у него есть каблук, а второй ботинок я снимаю с липучки, у него нет каблука и меховая опушка”.

Юлия Календа так заработалась, что приехала на работу в субботу утром, и даже пустая парковка ее не сразу смутила.

Ну, а кто из вас, признавайтесь, тоже забывал вчерашние колготки в штанах? Добро пожаловать в клуб!