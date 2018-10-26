АНОНС | Смотрите в следующий понедельник на канале ETV+ в программе ”Пудра-Show”: кулинарный поединок.

Несмотря на каждодневное упорство на кухне, в попытке удивить домочадцев каким-нибудь новым блюдом, мать семейства — это всего лишь кухарка, а если за дело берётся благородный муж, то он, конечно же, первоклассный повар, никак не меньше!

В какой такой исторический момент женщин отлучили от кухни? Всему виной, ни дать ни взять, королевские трапезы: розовощёкие повара с поварятами в роскошных колпаках, насвистывая Песенку Герцога из оперы ”Риголетто”, весело снуют между столами, с лёгкостью жонглируя блюдами: в одной руке дичь, поросёнок в яблоках в другой. Женщина незаметно сама для себя превратилась в кухарку и посудомойку. Женщине-повару место в заводской столовой, а мужчине-повару в дорогом изысканном ресторане. Как же так несправедливо распределились роли у плиты?

”Вероятно, работа на кухне связана с недюжинными физическими нагрузками, попробуй потаскай целый день огромные кастрюли”, — предполагает Лена Соломина. ”Нет уже давно никаких огромных кастрюль”, — возражает Лене бренд-шеф Андрей Шмаков.

Похоже, мы имеем дело со сложившимся стереотипом, который уже давным-давно не соответствует действительности. ”Мы с мужем решили устроить эксперимент, чья ”селёдка под шубой” получится вкуснее. Но гости так и не смогли решить кому отдать первенство”, — рассказывает Юлия Календа.