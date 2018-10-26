26.10.2018, 15:29

АНОНС | Смотрите в следующий понедельник на канале ETV+ в программе ”Пудра-Show”: кулинарный поединок.


rus.delfi.ee
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В студии ”Пудра-Show”, как обычно, жарко. Разгорелся нешуточный спор, кто же всё-таки готовит лучше: мужчина или женщина?

Смотрите новый выпуск ”Пудра-Show” — узнаете, почему гость программы Андрей Шмаков оказался с головы до ног в крови, а также какие кулинарные изыски удаются ведущим ”Пудра-Show” лучше всего и многое другое! До встречи в понедельник в 20.30 на ETV+.

Несмотря на каждодневное упорство на кухне, в попытке удивить домочадцев каким-нибудь новым блюдом, мать семейства — это всего лишь кухарка, а если за дело берётся благородный муж, то он, конечно же, первоклассный повар, никак не меньше!

В какой такой исторический момент женщин отлучили от кухни? Всему виной, ни дать ни взять, королевские трапезы: розовощёкие повара с поварятами в роскошных колпаках, насвистывая Песенку Герцога из оперы ”Риголетто”, весело снуют между столами, с лёгкостью жонглируя блюдами: в одной руке дичь, поросёнок в яблоках в другой. Женщина незаметно сама для себя превратилась в кухарку и посудомойку. Женщине-повару место в заводской столовой, а мужчине-повару в дорогом изысканном ресторане. Как же так несправедливо распределились роли у плиты?

”Вероятно, работа на кухне связана с недюжинными физическими нагрузками, попробуй потаскай целый день огромные кастрюли”, — предполагает Лена Соломина. ”Нет уже давно никаких огромных кастрюль”, — возражает Лене бренд-шеф Андрей Шмаков.

Похоже, мы имеем дело со сложившимся стереотипом, который уже давным-давно не соответствует действительности. ”Мы с мужем решили устроить эксперимент, чья ”селёдка под шубой” получится вкуснее. Но гости так и не смогли решить кому отдать первенство”, — рассказывает Юлия Календа.

Предаваясь воспоминаниям детства, никто так и не вспомнил папин шашлык или дедушкин плов, самые тёплые воспоминания достались бабушкину борщу с пышками и маминым котлетам. ”Папа не любил утку, был убеждён, что от неё пахнет тиной, но мама на кухне была настоящей искусницей, папа уплетал всё, в том числе и утку. Она его обманывала своим виртуозным приготовлением”, — делится воспоминаниями детства Элла Аграновская.

Факт остаётся фактом: мужчинам свойственно готовить под настроение, а женщины стараются на благо семейного стола изо дня в день. ”Вы что, едите один и тот же суп три дня подряд?!” — рассказывает об изумлении своей подруги Лена Соломина. Да, бывает и такое, особенно когда мама разрывается между работой и домом. А что такого? Всем известно, что любой суп вкуснее на второй день!

Времена меняются, крайне редко достаётся бабушкин сервиз из старого серванта для большого семейного застолья. Всё реже и реже возникает желание подолгу хлопотать на кухне. Ритм жизни диктует новые условия. Намного легче и быстрее собраться всем вместе на семейный ужин в каком-нибудь уютном ресторане. Но разве главное где и как? Главное — вместе!

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