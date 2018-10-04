АНОНС | Смотрите в следующем выпуске передачи ”Зеркало” на канале ETV+!

Во вторник, 9 октября в 20:30 вы увидите
- Не входи, убьёт! ”Зеркало” пытается снять напряжение в электрическом вопросе
- ”Посидим, поокаем”: Возвращаем скамейки пенсионерам Ласнамяэ
- Эксперимент ”Зеркала”: Ищем самый издевательский перекресток Таллинна!
Во вторник, 9 октября в 20:30 вы увидите
Реалити о бытовых проблемах "Зеркало" — передача, которая помогает людям защищать свои интересы. Если вы недовольны качеством какой-то услуги, вам продали бракованный товар или каким-то иным образом ущемили ваши права, позвоните нам по телефону +372 54 54 05 05 или напишите на электронную почту zerkalo@err.ee. Дайте знать о своей проблеме и мы обязательно придем вам на помощь!
По вторникам в 20:30
Повтор в пятницу в 17:30 и в воскресенье в 12:30
Все выпуски передачи: https://etvpluss.err.ee/l/arutelu/zerkalo