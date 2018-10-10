10.10.2018, 17:15
АНОНС | Смотрите в следующем выпуске передачи “Зеркало” на ETV+!
Во вторник, 16 октября в 20:30 вы увидите:
- ”Я её боюсь”: Что делать, если соседи превращают жизнь в ад?
- Добрая традиция или шалман? Разбираемся в нюансах досуга нарвитян.
- ”Сладкая ложь”: Виталий Вестеринен рискует здоровьем ради эксперимента с похудением.
Реалити о бытовых проблемах "Зеркало" – передача, которая помогает людям защищать свои интересы. Если вы недовольны качеством какой-то услуги, вам продали бракованный товар или каким-то иным образом ущемили ваши права, позвоните нам по телефону +372 54 54 05 05 или напишите на электронную почту zerkalo@err.ee. Дайте знать о своей проблеме и мы обязательно придем вам на помощь!
По вторникам в 20:30
Повтор в пятницу в 17:30 и в воскресенье в 12:30
Все выпуски передачи ЗДЕСЬ.