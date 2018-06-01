АНОНС | Сегодня вечером в "Пудра-Show" на ETV+: Эпизод финальный — Любовь!

Любовь — прекраснейшее из человеческих чувств, она окрыляет, вдохновляет и подвигает на великие дела. Но только ли? Разве порой не доводит до отчаяния, разве никогда не обманывает наши ожидания?

Телезрительницы пишут ведущим Пудра-Show: ”Что это вы всё о грустном да о невесёлом? Пора уже поговорить о чем-то радостном”. И вот, идя навстречу пожеланиям — всё о любви!

Так в чём же секрет этого непостижимого, до конца неразгаданного чувства?

Мы полны заблуждений и ошибочных пониманий, часто за любовь принимаем влюблённость, страсть или чувство собственности. Давайте разберёмся: может, мы попросту не умеем любить?

Возможен ли секс без любви, а любовь — без секса? В студии Пудра-Show не обошлось без провокаций и на этот раз…

Любой женщине хочется быть привлекательной и желанной. Лучший рецепт — чувство лёгкой влюблённости.

Ведущие Пудра-Show делятся своим опытом в искусстве флирта. Всё всегда начинается с кокетливого взгляда. ”В угол — на нос — на предмет!” — обучает своих товарок Елена Соломина. Но у Юлии Календы, Эллы Аграновской и Жени Волохонской есть встречные рекомендации по части привлечения к себе внимания.

Всё о любви в завершающем сезон выпуске Пудра-Show!