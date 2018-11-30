АНОНС | ”Пудра-Show” в понедельник на канале ETV+: в нашем доме поселился удивительный сосед!

Но всё меняется, когда наступает новогодняя ночь. Часы двенадцать бьют и тихие невидимые соседи превращаются в одиозных дебоширов, того и гляди запустят петарду в окно. Праздник к нам приходит!

Ведущие ”Пудра-Show” делятся нелёгким опытом выживания в новогоднюю ночь. Анатолий Лобоцкий, гость передачи, считает, что с балкона орать матом на соседей — это не вариант. Лена Соломина предлагает отправиться на городскую ёлку и слиться с ликующей толпой. Юля Календа нарядится Снегурочкой и пойдёт дедоморозить. Элла Аграновская и Женя Волохонская своими намерениями лечь спать, лишь полночь приблизится, вызывают всеобщее сочувствие. Но благо, страдать им придётся не долго!

1 января все обрящат недоеденный салат оливье и утешатся ретроспективой советского кино.

Так давайте же выпьем за наступающие праздники и удивительных соседей!

До встречи в ”Пудра-Show” 3 декабря в 20.30 на канале ETV+!