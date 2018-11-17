АНОНС | «Пудра-Show» в понедельник на канале ETV+: деньги не главное!



Тема новой передачи «Пудра-Show» посвящена деньгам. Каким образом количество денег влияет на сознание человека? Действительно ли с появлением денег оголяется человеческая сущность?

Неважно, свалились на вас деньги с неба или вы их заработали длительным и непосильным трудом, важно – что деньги не способны изменить человека! Просто за неимением средств темные черты нашей личности не очевидны, они скрыты под покровом бедности.

«С какой суммы ты становишься сволочью?» - вопрошает Женя Волохонская. Отчего внезапно разбогатевший мужчина первым делом стремится избавиться от старой жены? «Жену новую не нашел, считай, не олигарх!» - констатирует прозу жизни Элла Аграновская.

«Ой, девочки, эта тема – деньги – такая тяжелая», - вздыхает Юлия Календа. Да, действительно тяжело жить без денег и изо дня в день пытаться сводить концы с концами, и каждый месяц впадать в депрессию после очередной оплаты коммунальных счетов.

Но мы держимся – нас воспитывали прежде всего быть порядочными людьми, а деньги – это не главное!