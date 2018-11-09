АНОНС | «Пудра-Show» в понедельник, 12 ноября в 20.30 на канале ETV+: выбор, который мы делаем

Станет очевидно, что в большинстве своем наш выбор является логическим завершением предшествующих событий, или наоборот идет вразрез со всеми предыдущими действиями, перечеркивая их и отменяя. Но это на первый взгляд. По прошествии времени оказывается, что путь все же выбран верно, и, например, время, потраченное на изучение языка, не потеряно впустую: вместо преподавания знания с успехом используются в другой работе и уже совсем на другом уровне. В конце концов, можно читать в подлиннике и дать фору любому, кто данным иностранным языком не владеет.

С другой стороны, очень сложно оценить степень успешности и уровень благополучия, так как у всех нас разные ценности и мерки. Отличным ориентиром могла бы послужить цель, но как быть тем, кто не сразу нашёл своё предназначение в жизни, кто плыл по течению, то и дело прибиваясь то к одному, то к другому берегу. Траектория жизни такого человека больше похожа на диаграмму его взлётов и падений. Кто-то возразит, что от судьбы всё равно не уйдёшь: рано или поздно кривая все равно выведет туда, куда надо. Возможно. А может быть и нет.

Бытие формирует сознание. Понятие судьбы весьма призрачно, а выбор наш иллюзорен. Как же быть? — стараться изо дня в день становиться лучше во имя великой идеи.

”Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — жену найдешь. Нормально — коня с женой сравнить?!” — с возмущением цитирует русские народные сказки Женя Волохонская. ”Жену найдешь — это так плохо что ли?!” — тут же возмущается в ответ Лена Соломина.