09.11.2018, 13:55

АНОНС | «Пудра-Show» в понедельник, 12 ноября в 20.30 на канале ETV+: выбор, который мы делаем

Гость студии - Максим Аверин!
rus.delfi.ee
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Выбор, который мы делаем, так или иначе, влияет на наше будущее и определяет наше благополучие. Иногда, для того чтобы разобраться в последовательности наших решений и поступков, чтобы проанализировать причины и следствия, упущенные возможности, следует посмотреть на череду событий как на отдельно стоящую траекторию — траекторию нашего жизненного пути.

Станет очевидно, что в большинстве своем наш выбор является логическим завершением предшествующих событий, или наоборот идет вразрез со всеми предыдущими действиями, перечеркивая их и отменяя. Но это на первый взгляд. По прошествии времени оказывается, что путь все же выбран верно, и, например, время, потраченное на изучение языка, не потеряно впустую: вместо преподавания знания с успехом используются в другой работе и уже совсем на другом уровне. В конце концов, можно читать в подлиннике и дать фору любому, кто данным иностранным языком не владеет.

С другой стороны, очень сложно оценить степень успешности и уровень благополучия, так как у всех нас разные ценности и мерки. Отличным ориентиром могла бы послужить цель, но как быть тем, кто не сразу нашёл своё предназначение в жизни, кто плыл по течению, то и дело прибиваясь то к одному, то к другому берегу. Траектория жизни такого человека больше похожа на диаграмму его взлётов и падений. Кто-то возразит, что от судьбы всё равно не уйдёшь: рано или поздно кривая все равно выведет туда, куда надо. Возможно. А может быть и нет.
Бытие формирует сознание. Понятие судьбы весьма призрачно, а выбор наш иллюзорен. Как же быть? — стараться изо дня в день становиться лучше во имя великой идеи.

”Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — жену найдешь. Нормально — коня с женой сравнить?!” — с возмущением цитирует русские народные сказки Женя Волохонская. ”Жену найдешь — это так плохо что ли?!” — тут же возмущается в ответ Лена Соломина.

Главное, наверное, не принимать все близко к сердцу, относиться ко всему проще и с юмором, голову держать в холоде, а ноги в тепле.

”Мы живем, у нас смех и слёзы очень рядом”, — философски замечает гость ”Пудра-Show” Максим Аверин. А смеяться или плакать — выбирать вам!

До встречи в понедельник в 20.30 на канале ETV+.

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