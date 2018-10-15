15.10.2018, 17:10
АНОНС | ”Пудра-Show” сегодня в 20:30 на канале ETV+: наглость — второе счастье!
С этим устойчивым выражением можно, пожалуй, поспорить. Так уж ли на самом деле счастливы наглецы? Или это скорее люди с чёткой жизненной позицией, уверенно стремящиеся к своей цели?
В нашем жестком современном мире уже не осталось места здравомыслию и чувству такта: дураки прут напролом — скромные интеллигенты отмалчиваются в сторонке.
Как противостоять наглости, есть ли какие-то особые приёмы для пресечения наглого поведения? Так или иначе, в основе любого поведения лежит воспитание. Первую прививку наглости мы получаем в детстве от родителей, поведение которых мы бессознательно копируем уже в своей взрослой жизни.
В гостях ”Пудра-Show” председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт — смотрите сегодня в 20:30 на канале ETV+!