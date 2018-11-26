26.11.2018, 12:34
АНОНС | «Пудра-Show» сегодня в 20.30 на канале ETV+: электронное государство
Вот и наступило то самое “прекрасное далёко”, о котором пелось в фильме нашего детства “Гостья из будущего”. Научно-технический прогресс шагает по планете: туристы летают в космос и вот-вот начнут повсеместно чипировать людей. Кто бы мог подумать, что через какие-то двадцать лет по улицам будут разгуливать люди со смартфонами в руках.
Бытовая техника умнеет изо дня в день, того и гляди скоро восстанет против своих недалёких пользователей. Электронными стали библиотеки, счета и голосование. А вместо автографа у любимых артистов теперь принято спашивать “селфи”.
“Можно селфи с вами? Селфи!” — говорит гость передачи Сергей Безруков.
На смену живому человеческому общению приходят роботы. “Недавно был представлен робот, который отговаривает людей от пития”, — делится новстью Женя Волохонская.
“Лена, не пей! Лена, не пей!” — вошла в образ робота Юлия Календа. “Мне положительно пора на свалку”, — ответил бы Юле робот Вертер, будь он в студии “Пудра-Show”.