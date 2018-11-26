АНОНС | «Пудра-Show» сегодня в 20.30 на канале ETV+: электронное государство

Бытовая техника умнеет изо дня в день, того и гляди скоро восстанет против своих недалёких пользователей. Электронными стали библиотеки, счета и голосование. А вместо автографа у любимых артистов теперь принято спашивать “селфи”.

“Можно селфи с вами? Селфи!” — говорит гость передачи Сергей Безруков.

На смену живому человеческому общению приходят роботы. “Недавно был представлен робот, который отговаривает людей от пития”, — делится новстью Женя Волохонская.

“Лена, не пей! Лена, не пей!” — вошла в образ робота Юлия Календа. “Мне положительно пора на свалку”, — ответил бы Юле робот Вертер, будь он в студии “Пудра-Show”.