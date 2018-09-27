27.09.2018, 12:04

АНОНС | ”Пудра-Show” по понедельникам в 20.30 на канале ETV+: Жизнь в кредит

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rus.delfi.ee
EST

Ведущие ”Пудра-Show” дискутируют на тему актуальную и, признаться честно, не для всех приятную — качество жизни сквозь призму кредитных обязательств. Гость студии - старейшина части города Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд.

Это раньше мы жили в беззаботном неведении, не имея понятия, что такое кредитная линия. Сегодня она зарождается с момента вступления человека в платёжеспособную стадию, её можно подробно изучить, ознакомившись со всеми его доходами и расходами, обязательствами, долгами и склонностями, включая тайное пристрастие к азартным играм. И не дай бог испортить свою кредитную линию, поддавшись собственным безрассудным желаниям или проявив излишнюю доверчивость и не подумав о том, что поручительство по кредиту — это наша ответственность за проблемы пофигиста.

К сожалению, жизнь устроена таким образом, что без банковского кредита обойтись сложно. К счастью, он даёт нам возможность осуществить важные приобретения: купить квартиру, машину и даже основать собственное дело. Проблемы начинаются в тот момент, когда разумное начало затмевается в нашем сознании желанием обладать той или иной вещью: человек перестаёт отдавать отчёт в своих действиях, появляются просрочки платежей, жизнь оборачивается беспросветной задолженностью. Всё это мало того, что портит кредитную линию — в иных случаях приводит к потере крыши над головой.

”Кредит — это плохо или хорошо?”, — спрашивает Юля Календа. ”Это очень действует на нервы!”, — отвечает Элла Аграновская.
Как уяснить свои финансовые обязательства, как уберечься от долговой ямы, как не стать жертвой быстрых кредитов?
Смотрите в понедельник в 20.30 новый выпуск ”Пудра-Show” на канале ETV+.

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