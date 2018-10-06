АНОНС |”Пудра-Show” на канале ETV+. Неравный брак: противоречия и закономерности

Насколько существенную роль в будущей совместной жизни играют социальное неравенство или разница в возрасте? Ответы на этот вопрос могут быть разными — нет однозначного решения этой загадки.

Героиня фильма ”Блондинка за углом”, продавщица гастронома Надежда в итоге все же сумела осчастливить учёного-астрофизика Николая, а полотно художника Василия Пукирева ”Неравный брак” наглядно иллюстрирует отчаяние молодой невесты, вынужденной выйти замуж за богатого старца. Примеров в живописи, кинематографе и литературе — бесчисленное множество. Но это вовсе не означает, что чей-то пример может подарить счастье или же, напротив, предостеречь от промаха.

Сегодня мы вольны найти себе избранника без чьей-либо указки, и никто не вправе осуждать нас за те или иные предпочтения: мы сами несем ответственность и за свой выбор, и за его последствия. А правда человеческих отношений кроется в наших чувствах и потаённых желаниях. Кому-то страсть слепит глаза, кто-то стремится повысить свой статус за счёт второй половины, а кто-то на самом деле повстречал родственную душу.

”Идёт красивый, статный мужчина, рядом с ним какая-нибудь мегера”, — отважно пародирует кривое лицо мегеры Лена Соломина.

”Но если ты, собака, страшный — фига, не обломится тебе Эсмеральда!” — заявляет Женя Волохонская.

”Все наши молодые журналисты женились на официантках из соседнего кафе, потому что надоело голодать”, — аргументирует Элла Аграновская.

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