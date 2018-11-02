02.11.2018, 14:07

АНОНС | Новый выпуск ”Пудра-Show” на канале ETV+: депрессия


rus.delfi.ee
EST

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с унынием, но, к счастью, лишь некоторые из нас испытывали настоящую депрессию. А как тут не загрустишь, когда на дворе нескончаемая ”унылая пора”, и ”очей очарованье” уже не в состоянии согревать нашу душу.

«Короче: русская хандра/ Им овладела понемногу;/ Он застрелиться, слава богу,/ Попробовать не захотел,/ Но к жизни вовсе охладел». А.С. Пушкин

В своих бесконечных стремлениях к теплу и жалобах на отсутствие солнца мы близки к совершенству. А на поверку оказывается, что в большинстве своём всё же плохо переносим жару, и все эти разговоры о метеозависимости всего лишь очередной повод поныть.
Тем не менее депрессия – это не просто плохое настроение, это серьёзный диагноз, который не всегда удаётся вовремя распознать, что, в свою очередь, может повлечь за собой необратимые последствия.

Очень важно изо всех сил оставаться социально активным человеком и продолжать общаться с друзьями, чьё внимание крайне необходимо в этот сложный период.

Кто знает, была бы у Анны Карениной докучливая болтливая соседка, невдомёк бы ей было под поезд бросаться. Одиночество и отчаяние подталкивают человека к краю бездны.

Как побороть самого себя и воспарить окрылённым новыми мечтами и надеждами?

Весело о грустном – практические наглядные советы от «Пудра-Show» уже в понедельник 5 ноября в 20.30 на канале ETV+!

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Инспекция окружающей среды вчера временно приостановила деятельность асфальтного завода в Ласнамяэ, но уже сегодня он снова работает

02.11.2018
Жители Ласнамяэ жалуются, что сильный запах химикатов с асфальтного завода в карьере Вяо отравляет им жизнь уже на протяжении долгого времени. Инспекция окружающей среды сообщила Delfi, что установленный для завода уровень интенсивности запаха действительно мог быть превышен, но предприятие пытается найти решения проблемы.
Подробнее

В Латвии без вести пропала 16-летняя девушка: она находится на 7-м месяце беременности и может находиться в Эстонии!

02.11.2018
По данной волонтерской организацтт BEZVESTS.LV, 16-летняя жительница Смилтене Рута Матвея, находясь на седьмом месяце беременности, пропала 21 сентября 2018 года. Есть информация, что девушка выехала из города и пересекла границу Латвии Эстонии в месте Валка/Валга.
Подробнее


Неприятный запах в Ласнамяэ: проблему и решения обсудят в понедельник

02.11.2018
В течение последних двух месяцев в Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра возник неприятный запах, который можно связывать с асфальтобетонным заводом, начавшим деятельность в карьере Вяо в середине сентября. Неприятный запах повлек за собой множество жалоб от жителей, поэтому в понедельник, 5 ноября, по инициативе Инспекции окружающей среды состоится встреча с представителями предприятия, горуправы и Департамента окружающей среды, чтобы обсудить возникшую ситуацию и возможные решения.
Подробнее



-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702002
150,30 €
90,18 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
132,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
111,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
290,- €
269,70 €


Закон запрещает физически наказывать детей: что думают об этом родители и должны ли вмешиваться очевидцы?

02.11.2018
Хотя обычно родители знают, что физически наказывать ребенка запрещено по закону, свежее исследование Praxis показывает, что почти половина взрослых все же считают этот метод воспитания приемлемым, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


Мужчина больше не платит: в каких случаях этикетом можно пренебречь

02.11.2018
Как настоящая леди, ты стремишься всегда и везде следовать правилам хорошего тона? Специально для тебя мы собрали 7 случаев, в которых следовать этикету вовсе не обязательно — эти правила безнадежно устарели!
Подробнее

Дешево — не значит плохо. Смотрите обзор самого бюджетного жилья на эстонском рынке

02.11.2018
По данным Банка Эстонии за прошлый год всего в кредит было куплено 63% жилья. Если вы также не желаете приобретать недвижимость в кредит и готовы взяться за ремонтные работы, то на эстонском рынке недвижимости можно найти интересные варианты за довольно низкую цену. Мы просмотрели местные порталы на предмет стильного и перспективного жилья стоимостью до 50 000 евро и нашли как уже реновированные квартиры и дома, так и такие, которые требуют больших затрат и усилий, чтобы впоследствии стать жильем вашей мечты.
Подробнее