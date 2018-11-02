АНОНС | Новый выпуск ”Пудра-Show” на канале ETV+: депрессия

«Короче: русская хандра/ Им овладела понемногу;/ Он застрелиться, слава богу,/ Попробовать не захотел,/ Но к жизни вовсе охладел». А.С. Пушкин

В своих бесконечных стремлениях к теплу и жалобах на отсутствие солнца мы близки к совершенству. А на поверку оказывается, что в большинстве своём всё же плохо переносим жару, и все эти разговоры о метеозависимости всего лишь очередной повод поныть.

Тем не менее депрессия – это не просто плохое настроение, это серьёзный диагноз, который не всегда удаётся вовремя распознать, что, в свою очередь, может повлечь за собой необратимые последствия.

Очень важно изо всех сил оставаться социально активным человеком и продолжать общаться с друзьями, чьё внимание крайне необходимо в этот сложный период.

Кто знает, была бы у Анны Карениной докучливая болтливая соседка, невдомёк бы ей было под поезд бросаться. Одиночество и отчаяние подталкивают человека к краю бездны.

Как побороть самого себя и воспарить окрылённым новыми мечтами и надеждами?

Весело о грустном – практические наглядные советы от «Пудра-Show» уже в понедельник 5 ноября в 20.30 на канале ETV+!