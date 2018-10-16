АНОНС | "Кто кого?" на ETV+. В среду в 20:30: "правильные" и "неправильные" русские в Эстонии(4)
В понедельник, 15 октября, на портале Delfi вышла авторская передача Романа Старапопова "Правильные русские" Эстонии.
В понедельник, 15 октября, на портале Delfi вышла авторская передача Романа Старапопова "Правильные русские" Эстонии.
Передача была показана и в эфире ETV+. А уже в эту среду тему кто такие "правильные" и "неправильные" русские в Эстонии обсудят в передаче "Кто кого?" У одних отношение к Путину и к поведению России на мировой арене совпадает с эстонским внешнеполитическим мейнстримом, у других – нет. И не важно, прожили "правильные" русские в Эстонии всю жизнь или недавно приехали из России, – в местной русскоязычной среде таких персонажей, мягко говоря, не любят.
В студии ETV+ встретятся политэмигрант Андрей Кузичкин и член совета НКО "Русская школа Эстонии" Алиса Блинцова.
Tootekonsultant-müügiesindaja
EASTCON AG EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
Regional information security officer
ALD AUTOMOTIVE EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
Projektihaldur
OSHINO ELECTRONICS (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 28.10.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.