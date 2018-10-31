АНОНС | Финальный выпуск осеннего сезона передачи "Зеркало" на ETV+

Смотрите в следующем выпуске передачи ”Зеркало”!

Во вторник, 6 ноября в 20:30 вы увидите:

От давней вражды до примирения за один час: ”Зеркало” явило чудо телевидения в Выру

Оплати страховку и не спи спокойно: история одного авторемонта

Доска почета первого телесезона передачи ”Зеркало”: только самое лучшее!

Реалити о бытовых проблемах "Зеркало" — передача, которая помогает людям защищать свои интересы. Если вы недовольны качеством какой-то услуги, вам продали бракованный товар или каким-то иным образом ущемили ваши права, позвоните нам по телефону +372 54 54 05 05 или напишите на электронную почту zerkalo@err.ee. Дайте знать о своей проблеме и мы обязательно придем вам на помощь!

По вторникам в 20:30

Повтор в пятницу в 17:30 и в воскресенье в 12:30

Все выпуски передачи: https://etvpluss.err.ee/l/arutelu/zerkalo

Внимание! В финальный выпуск осеннего сезона вошли не только традиционные сюжеты о пробелмах жителей нашей страны, но также и подборка наиболее популярных и резонансых репортажей Виталия Вестеринена этой осени.