Зюлейха Измайлова: EKRE-нацист хочет выслать меня из Эстонии

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова написала на своей странице в Facebooki, что получила некоторого рода ”письмо ненависти” от члена партии EKRE Оливера Беккера.

”У меня появился новый дружок — EKRE-нацист. Я и раньше получала письма ненависти, но это — особенное. Высылкой из страны до сих пор мне не угрожали”, — отметила Измайлова.

Измайлова рассказала, что в числе прочего мужчина написал ей: ”Если не хотите, чтобы произошло что-то страшное, убирайтесь с нашей земли туда, откуда пришли. В противном случае, земля будет гореть под ногами всех членов Партии зеленых. И мы не остановимся, пока не избавимся от вас, Измайлова, и от Партии зеленых в целом. Еще увидите. Это только начало”.

Согласно коммерческому регистру Беккер состоит в партии EKRE с августа 2016 года. Ранее он был членом Центристской партии, а до того был христианским демократом.