Звания лучшего молодежного работника года удостоилась Кайе Пранно с Хийумаа

Звание школы по интересам года получила Тартуская детская художественная школа, которая работает уже более 60 лет и является одной из старейших школ по интересам в сфере искусства в Эстонии. Тартуская детская художественная школа — отличный пример сочетания формального образования с неформальным обучением. Школа предлагает художественные курсы по выбору, в рамках которых применяются в числе прочего и современные принципы работы с молодежью. Художественная школа ведет сотрудничество с различными учреждениями на местном и государственном уровне, а также входит в Союз художественных школ Эстонии.

Звание молодежного центра года получили два номинанта: Открытый молодежный центр Тахева и Центр досуга Хааберсти. Открытый молодежный центр Тахева работает уже 15 лет и служит примером крепкого сотрудничества с местной общиной. В Тахева очень ценят молодежные инициативы и создают возможности для того, чтобы молодежь могла воплощать в жизнь свои идеи. Центр досуга Хааберсти работает на протяжении 17 лет и достиг больших успехов в области синтеза формального образования и неформального обучения. Центр предлагает школам множество различных мастер-классов.

В категории молодежных объединений и организаций первое место завоевала НКО Тырваский союз молодежи — радиостанция Tõrva Raadio. Союз был создан четыре года назад по инициативе молодежного совета, и результатом его деятельности стала радиостанция, ведущая вещание по всему уезду. Совместная работа проходит два раза в год, периодами в две-три недели. Кроме того, проводится мини-радиокружок для учащихся 4–6 классов и осуществляется сотрудничество с Эстонской общественной телерадиовещательной корпорацией. В 2018 году начался десятый сезон работы в эфире радиостанции Tõrva Raadio.

В категории молодежных собраний и ученических представительств первое место занял Молодежный совет Вильянди, который был одним из первых молодежных советов в Эстонии и к настоящему моменту работает уже 18 лет. Члены совета оказывают значительное влияние на развитие города Вильянди, сотрудничая с городским собранием и городской управой. Молодежный совет Вильянди — одна из немногих организаций в Эстонии, которая выделяет молодежи денежные средства на реализацию проектов и ежегодно награждает молодого человека года, а также дружественное к молодежи и детям предприятие.

Титул молодежной дружины года получила учебная дружина Tankla Õpilasmalev, в которой в 2018 году приняло участие 110 человек, в том числе молодежь, которая не учится, не работает и не участвует в учебных курсах. Дружина привлекла к своей деятельности множество различных работодателей и предоставила молодежи возможность принять участие в уездном собрании дружин. Лозунг учебной дружины ”ELUÄGE SUVI 2018” (”КРУТОЕ ЛЕТО 2018”) благодаря социальным медиа разлетелся как среди участников дружины, так и по всей стране.

Звание молодежного лагеря получил Морской лагерь Лаокюла. Это один из немногих эстонских детских лагерей на морскую тему, из которого в течение лет вышел не один молодежный работник. Кроме того, морской лагерь поддерживает здоровый и экологичный образ жизни, используя энергию солнечных батарей. Здесь создан огород для выращивания овощей, за которым ухаживают сами подростки и который пополняет их рацион.

Титул местного самоуправления года заслужила волость Тойла. Молодежная работа ведется здесь постоянно, но особое внимание эта сфера получила в 2018 году. Был создан молодежный совет, организована дискуссия между молодежью и представителями власти, молодежь стали вовлекать в работу волости и учитывать ее мнение. Волость Тойла отмечает и поощряет молодежь и молодежных работников. Молодежная работа является важной частью местной жизни, а потому на нее выделяют дополнительные ресурсы.

Получившую звание общества молодежной работы года НКО Центр молодежной работы Tankla Валгаского уезда (MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla) создали активные участники молодежной сферы с целью сформировать сеть и обеспечить молодежи и молодежным работникам представление их интересов в Валгамаа и уездном самоуправлении. Деятельность этой организации принесла и множество других замечательных результатов: молодежный портал, молодежное телевидение Tankla TV, учебный центр Tankla, дружины, лагеря, летние школы и т.д.