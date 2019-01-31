31.01.2019, 21:50

Звания лучшего молодежного работника года удостоилась Кайе Пранно с Хийумаа


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Звания лучшего молодежного работника года удостоилась Кайе Пранно с Хийумаа
Фото: Министерство образования и науки

В ежегодном конкурсе работников молодежной сферы звание лучшего молодежного работника получила координатор по молодежной работе Центра молодежной работы Хийумаа Кайе Пранно. На церемонии, прошедшей в таллиннской галерее Fahle, выдающихся деятелей молодежной сферы наградила министр образования и науки Майлис Репс, сообщает министерство.

”От всей души благодарю вас за то, что вы вдохновляете молодежь и становитесь для нее примером, — сказала министр Майлис Репс. — Результатом вашего усердного труда стала удовлетворенность молодежи, доверие родителей, а также международная известность и признание в области организации молодежной работы и политики”.

Кайе Пранно, получившая звание молодежного работника года, отличилась многими начинаниями, направленными на развитие молодежной сферы. К примеру, она организовала уездную молодежную дружину, провела проект ”Cмышленый Хийумаа” (”Nutikas Hiiumaa”), а также в составе команд местных самоуправлений приняла участие в разработке уездной программы инноваций. Кайе Пранно работает ментором Молодежного совета Хийумаа, во время отпуска проводит творческо-приключенческий лагерь в Кыпу и на добровольных началах руководит молодежной группой любителей парусного спорта в Эммасте. Также она является представителем Ассоциации молодежных работников Эстонии в государственной группе по развитию молодежной информации, преподавателем Европейского агентства молодежной информации и консультирования и одним из организаторов учебной программы Digital Yintro.

Звание школы по интересам года получила Тартуская детская художественная школа, которая работает уже более 60 лет и является одной из старейших школ по интересам в сфере искусства в Эстонии. Тартуская детская художественная школа — отличный пример сочетания формального образования с неформальным обучением. Школа предлагает художественные курсы по выбору, в рамках которых применяются в числе прочего и современные принципы работы с молодежью. Художественная школа ведет сотрудничество с различными учреждениями на местном и государственном уровне, а также входит в Союз художественных школ Эстонии.

Звание молодежного центра года получили два номинанта: Открытый молодежный центр Тахева и Центр досуга Хааберсти. Открытый молодежный центр Тахева работает уже 15 лет и служит примером крепкого сотрудничества с местной общиной. В Тахева очень ценят молодежные инициативы и создают возможности для того, чтобы молодежь могла воплощать в жизнь свои идеи. Центр досуга Хааберсти работает на протяжении 17 лет и достиг больших успехов в области синтеза формального образования и неформального обучения. Центр предлагает школам множество различных мастер-классов.

В категории молодежных объединений и организаций первое место завоевала НКО Тырваский союз молодежи — радиостанция Tõrva Raadio. Союз был создан четыре года назад по инициативе молодежного совета, и результатом его деятельности стала радиостанция, ведущая вещание по всему уезду. Совместная работа проходит два раза в год, периодами в две-три недели. Кроме того, проводится мини-радиокружок для учащихся 4–6 классов и осуществляется сотрудничество с Эстонской общественной телерадиовещательной корпорацией. В 2018 году начался десятый сезон работы в эфире радиостанции Tõrva Raadio.

В категории молодежных собраний и ученических представительств первое место занял Молодежный совет Вильянди, который был одним из первых молодежных советов в Эстонии и к настоящему моменту работает уже 18 лет. Члены совета оказывают значительное влияние на развитие города Вильянди, сотрудничая с городским собранием и городской управой. Молодежный совет Вильянди — одна из немногих организаций в Эстонии, которая выделяет молодежи денежные средства на реализацию проектов и ежегодно награждает молодого человека года, а также дружественное к молодежи и детям предприятие.

ТОП

Титул молодежной дружины года получила учебная дружина Tankla Õpilasmalev, в которой в 2018 году приняло участие 110 человек, в том числе молодежь, которая не учится, не работает и не участвует в учебных курсах. Дружина привлекла к своей деятельности множество различных работодателей и предоставила молодежи возможность принять участие в уездном собрании дружин. Лозунг учебной дружины ”ELUÄGE SUVI 2018” (”КРУТОЕ ЛЕТО 2018”) благодаря социальным медиа разлетелся как среди участников дружины, так и по всей стране.

Звание молодежного лагеря получил Морской лагерь Лаокюла. Это один из немногих эстонских детских лагерей на морскую тему, из которого в течение лет вышел не один молодежный работник. Кроме того, морской лагерь поддерживает здоровый и экологичный образ жизни, используя энергию солнечных батарей. Здесь создан огород для выращивания овощей, за которым ухаживают сами подростки и который пополняет их рацион.

Титул местного самоуправления года заслужила волость Тойла. Молодежная работа ведется здесь постоянно, но особое внимание эта сфера получила в 2018 году. Был создан молодежный совет, организована дискуссия между молодежью и представителями власти, молодежь стали вовлекать в работу волости и учитывать ее мнение. Волость Тойла отмечает и поощряет молодежь и молодежных работников. Молодежная работа является важной частью местной жизни, а потому на нее выделяют дополнительные ресурсы.

Получившую звание общества молодежной работы года НКО Центр молодежной работы Tankla Валгаского уезда (MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla) создали активные участники молодежной сферы с целью сформировать сеть и обеспечить молодежи и молодежным работникам представление их интересов в Валгамаа и уездном самоуправлении. Деятельность этой организации принесла и множество других замечательных результатов: молодежный портал, молодежное телевидение Tankla TV, учебный центр Tankla, дружины, лагеря, летние школы и т.д.

Звание помощников года разделили между собой трое номинантов: Аннели Петерсон и Хелле Кулл, а также Мария Кудрякова. Аннели Петерсон и Хелле Кулл были представлены на конкурс вместе. В рамках своей работы в центре Rajaleidja в Йыгевамаа они проводили круглые столы для сети молодежных работников с целью развития сотрудничества. Мария Кудрякова привлекла внимание проектной работой в Центре развития Локса, в рамках которой для молодежи было создано множество новых возможностей.

Титул начинания года в сфере молодежной работы получил конкурс Changemakers Academy. Это конкурс, проводимый Сетью социальных предприятий, в рамках которого молодежные команды с помощью менторов соревнуются в создании и воплощении в жизнь наилучшего маркетингового решения для социальных предприятий. Программа включает в себя маркетинг, социальное предпринимательство, дизайн, развитие навыков планирования и организации у молодежи, а также анализ влияния.

Премию за многолетний вклад в молодежную сферу получили трое работников: Реэт Кост, Марек Мекк и Юхан Анупылд. Реэт Кост работает руководителем молодежного агентства ЦУ Archimedes и с 1997 года является участницей различных рабочих групп по развитию молодежной сферы как в Эстонии, так и на международном уровне. Марек Мекк одним из первых в Валгамаа начал руководить ученическими фирмами и открыл молодежный центр. Кроме того, он является членом правления Центра молодежной работы Tankla Валгаского уезда. Юхан Анупылд является руководителем Молодежного лагеря Кургъярве и председателем правления Спортивного клуба Нымме. Он в течение многих лет занимается развитием молодежных лагерей, на протяжении последних 13 лет занимает должность председателя Консультативного совета и является его членом с 1992 года.

Конкурс среди лучших работников и организаций в молодежной сфере, организованный Министерством образования и науки совместно с Центром молодежной работы Эстонии (ENTK), прошел уже в 13-й раз.

По словам директора ENTK Эдгара Шлюммера, награждение молодежных работников помогает подчеркнуть роль выдающихся деятелей в этой сфере, а также значение самой сферы молодежной работы, которая развивается благодаря стараниям энтузиастов своего дела. ”Молодежные работники обеспечивают молодым людям возможность расти в обществе, которое поддерживает формирование у них знаний, умений и ценностей. ENTK работает с молодежью и молодежными работниками на протяжении уже 20 лет, и в нынешнем, юбилейном году нам особенно приятно награждать работников молодежной сферы”, — подчеркнул он.

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