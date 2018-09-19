19.09.2018, 16:07

”Золотой парашют”: отставленный глава Danske Bank утешится двумя миллионами евро

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rus.delfi.ee
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Danske panga pressikonverents lõppes
Danske panga pressikonverents lõppesFoto: Andres Putting

Бывший топ-менеджер Danske Bank Томас Ф. Борген, взявший на себя роль ”козла отпущения” в деле об отмывании средств, получит за это в качестве выходного пособия годовой оклад и к тому же смоежт оставить себе акции банка, полученные в качестве ”мотивационного пакета”.

Исполнительный директор Danske Bank Томас Ф. Борген сегодня подал в отставку по причине скандала с отмыванием денег. Таким образом, в игре по поиску виновного он будто бы оказался проигравшим, однако вследствие особенности его контракта топ-менеджеру гарантирован, по крайней мере, ”золотой парашют”.

Если бы его уволили, он должен бы уйти несолоно хлебавши. Но так как он сам подал в отставку, то получит годовой оклад, примерно 2,3 миллиона евро. Наряду с этим ему разрешат оставить себе и акции банка, которые он получил при поступлении на эту должность в качестве т. н. мотивационного пакета. Этих акций у Боргена свыше 18 тысяч, по нынешнему курсу около 450 тысяч евро. Плюс Борген владеет собственноручно купленными акциями банка, так что общий портфель оценивется примеро в один миллион евро.

Борген ушел в отставку, сообщив, что обязан взять на себя ответственность, однако нашел возможность подчеркнуть в своем заявлении обу уходе, что все-таки не является виновным. ”Хотя внешний аудит показывает, что в юридическом смысле я исполнил все возложенные на меня обязанности, я считаю, что для всех сторон будет лучше, если я уйду”, — сообщил Борген.

Журналисты задали банковскому управляющему, считает ли он достойным принятие ”золотого парашюта”, то есть выходного пособия за отставку в результате скандала с отмыванием средств, однако Борген не пожелал об этом говорить.

Тот же вопрос задали также председателю правдения Danske Bank Оле Андерсену, который весьма раздраженно ответил, что ”каждый может прочитать в отчете за финансовый год, какие у нас договора”.

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