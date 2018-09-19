19.09.2018, 16:07

”Золотой парашют”: отставленный глава Danske Bank утешится двумя миллионами евро

 (42)
rus.delfi.ee
EST 10
Danske panga pressikonverents lõppes
Danske panga pressikonverents lõppesFoto: Andres Putting

Бывший топ-менеджер Danske Bank Томас Ф. Борген, взявший на себя роль ”козла отпущения” в деле об отмывании средств, получит за это в качестве выходного пособия годовой оклад и к тому же смоежт оставить себе акции банка, полученные в качестве ”мотивационного пакета”.

Исполнительный директор Danske Bank Томас Ф. Борген сегодня подал в отставку по причине скандала с отмыванием денег. Таким образом, в игре по поиску виновного он будто бы оказался проигравшим, однако вследствие особенности его контракта топ-менеджеру гарантирован, по крайней мере, ”золотой парашют”.

Если бы его уволили, он должен бы уйти несолоно хлебавши. Но так как он сам подал в отставку, то получит годовой оклад, примерно 2,3 миллиона евро. Наряду с этим ему разрешат оставить себе и акции банка, которые он получил при поступлении на эту должность в качестве т. н. мотивационного пакета. Этих акций у Боргена свыше 18 тысяч, по нынешнему курсу около 450 тысяч евро. Плюс Борген владеет собственноручно купленными акциями банка, так что общий портфель оценивется примеро в один миллион евро.

Борген ушел в отставку, сообщив, что обязан взять на себя ответственность, однако нашел возможность подчеркнуть в своем заявлении обу уходе, что все-таки не является виновным. ”Хотя внешний аудит показывает, что в юридическом смысле я исполнил все возложенные на меня обязанности, я считаю, что для всех сторон будет лучше, если я уйду”, — сообщил Борген.

Журналисты задали банковскому управляющему, считает ли он достойным принятие ”золотого парашюта”, то есть выходного пособия за отставку в результате скандала с отмыванием средств, однако Борген не пожелал об этом говорить.

Тот же вопрос задали также председателю правдения Danske Bank Оле Андерсену, который весьма раздраженно ответил, что ”каждый может прочитать в отчете за финансовый год, какие у нас договора”.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Госбюджет 2019 и рапорт об отмывании средств в Danske Bank

19.09.2018
На пресс-конференции Danske Bank представил рапорт об отмывании средств в его эстонском филиале. Глава банка ушел в отставку. Правительство Эстонии достигло принципиального согласия в вопросах о госбюджете на 2019 год. Читайте также о том, как примерный полицейский из Нарвы в одночасье стал преступником, и как Россия хочет облегчить пересечения границы.
Подробнее

Пассажиры Nordica страдают из-за опоздания самолетов. На этой неделе было задержано и отменено несколько рейсов

19.09.2018
На этой неделе пассажиры Nordica столкнулись с неоднократным опозданием или отменой рейсов. Причины были связаны с техническими поломками и человеческими проблемами, заявил представитель отечественной авиакомпании.
Подробнее


Спортсмен, диверсант, эмигрант. Противоречивая жизнь чемпиона Эстонии

19.09.2018
28 августа 1943 года из Ивановской области за линию фронта в немецкий тыл вылетел военный самолет, на борту которого находились 10 советских парашютистов. Диверсионной группой руководил успешный эстонский спортсмен Эльмар Ряхн.
Подробнее

ФОТО: Алкоголь и гормоны. Доморощенный гонщик терроризируют деревню в Тартумаа

19.09.2018
Полиции в Тартумаа хорошо известен молодой человек, на прошлой неделе съехавший на BMW в кювет - автомобиль перевернулся несколько раз, а шестеро человек получили тяжелые травмы. На счету горе-водителя также вождение в пьяном виде, а также игнорирование требования полиции остановиться, пишет Õhtuleht.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €

Хельме обвинил Корба в разжигании антиэстонской ненависти

19.09.2018
На Delfi вышло мнения генсека Центристской партии Михаила Корба "Коалиция из реформистов и EKRE — страшный сон, который может стать явью". Председателю консерваторов Марту Хельме слова Корба не пришлись по душе.
Подробнее



Илон Маск и черная полоса. Что неладно в его странном и прекрасном королевстве?

19.09.2018
Илон Маск - один из самых известных бизнесменов в мире. На днях он снова попал на первые полосы газет - на этот раз с объявлением об отправке первого туриста к Луне. Но похоже, в жизни предпринимателя-визионера сейчас черная полоса.
Подробнее