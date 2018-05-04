Золото, смартфоны, велосипеды и даже кий для бильярда — сотни ценных находок ждут в полиции своих владельцев

По закону о вещном праве о найденной вещи следует сообщать. То есть, если вы нашли утерянную вещь и приняли эту вещь себе во владение, то вы обязаны сообщить о находке потерявшему вещь владельцу, либо в полицию. В случае, если кто-то найдет ценную вещь и решит оставить ее себе в личное пользование без намерения вернуть вещь владельцу, то стоит знать, что это является противозаконным действием и может быть наказано.

Если вы нашли какую-либо вещь или документ, находку следует отнести в ближайшее отделение полиции. Если такой возможности нет, то следует сообщить о находке по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 6 123 000, который работает по рабочим дням с 8 до 19 часов, и договориться о том, как и когда передать находку.

Если ценность находки составляет менее 50 евро, то можно оставить у себя на хранении, но нашедший обязан гарантировать, что вещь будет храниться надлежащим образом.

В нашей практике не удается установить владельцев всего 10-15% вещей. Иногда владельцы таких вещей и не рассматривают их как потерю. Например, в некоторых случаях нам приносили явно поврежденные вещи, вещи, которые были оставлены вблизи мусорных контейнеров. Поэтому сначала следует оценить состоянии вещи — утеряна ли она или просто выброшена.

Социальные сети стали частью нашей жизни, полиция также активно пользуется, например, Facebook, для общения с людьми и передачи необходимой информации. Зачастую полицейские, занимающиеся установлением владельцев найденных вещей, находят объявления в тематических группах в социальных сетях о найденной или утерянной вещи, о которой не было сделано заявления в полицию.

Желание помочь другому человеку только приветствуется, но надо делать это так, чтобы найденная вещь наверняка попала назад к своему законному владельцу, а в случае, если вы ищете владельца документа, то следует понимать опасности, связанные с публикацией личных данных третьего лица в интернете.

Не следует выкладывать фотографии документов в социальные сети. Практически всегда сердобольные люди, ищущие владельца, например, ID-карты, закрывают при публикации личный код человека, что не относится к деликатным личным данным, но оставляют отрытым, например, номер документа, что неправильно. Отвечая на вопрос, почему человек не отнес документ в полицию, нам отвечают, что полиция документы уничтожает и владельцу документа придется ходатайствовать о новом документе. Но надо понимать, что это делается прежде всего для защиты потерявшего документа человека, чтобы никто не смог воспользоваться самим документом или личными данными человека в преступных целях, например, заказать в интернете на его имя товар, взять заем, товар в кредит и т.п.