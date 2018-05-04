04.05.2018, 16:20

Золото, смартфоны, велосипеды и даже кий для бильярда — сотни ценных находок ждут в полиции своих владельцев


Карина Фесюк
Карина Фесюк
капитан полиции, Ида-Харьюское отделение полиции
EST
Золото, смартфоны, велосипеды и даже кий для бильярда — сотни ценных находок ждут в полиции своих владельцев
Politsei foto

Если потеряли мобильный телефон, ключи, планшет или другую ценную для вас вещь, следует сообщить об этом в полицию и написать заявление. Это можно сделать это и по интернету, форму для заявления можно найти на сайте полиции. При наличии заявления легче найти утерянную вещь, сверив информацию по базе данных.

В заявлении следует как можно более подробно описать утерянную вещь, указать марку, цвет, какие-то особые приметы, серийный номер, IMEI-код телефона, сделанную вами ранее фотографию утерянной вещи, квитанцию о покупке и другую полезную информацию. В таких случаях узнать свою вещь из нескольких аналогичных поможет опознавательный знак, пометка, например, ваши инициалы или контактный номер телефон вашего члена семьи на внутренней стороне обложки или крышки телефона, гравировка и т.п.

На сайте полиции также можно просмотреть вещи, которые ждут своих владельцев. Например, сейчас из принесенных в Ида-Харьюское отделении полиции своих владельцев ожидают ключи, видеорегистратор, ювелирные украшения, мобильные телефоны, велосипеды, сумки с личными вещами.

По закону о вещном праве о найденной вещи следует сообщать. То есть, если вы нашли утерянную вещь и приняли эту вещь себе во владение, то вы обязаны сообщить о находке потерявшему вещь владельцу, либо в полицию. В случае, если кто-то найдет ценную вещь и решит оставить ее себе в личное пользование без намерения вернуть вещь владельцу, то стоит знать, что это является противозаконным действием и может быть наказано.

Если вы нашли какую-либо вещь или документ, находку следует отнести в ближайшее отделение полиции. Если такой возможности нет, то следует сообщить о находке по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 6 123 000, который работает по рабочим дням с 8 до 19 часов, и договориться о том, как и когда передать находку.

Если ценность находки составляет менее 50 евро, то можно оставить у себя на хранении, но нашедший обязан гарантировать, что вещь будет храниться надлежащим образом.

В нашей практике не удается установить владельцев всего 10-15% вещей. Иногда владельцы таких вещей и не рассматривают их как потерю. Например, в некоторых случаях нам приносили явно поврежденные вещи, вещи, которые были оставлены вблизи мусорных контейнеров. Поэтому сначала следует оценить состоянии вещи — утеряна ли она или просто выброшена.

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Социальные сети стали частью нашей жизни, полиция также активно пользуется, например, Facebook, для общения с людьми и передачи необходимой информации. Зачастую полицейские, занимающиеся установлением владельцев найденных вещей, находят объявления в тематических группах в социальных сетях о найденной или утерянной вещи, о которой не было сделано заявления в полицию.
Желание помочь другому человеку только приветствуется, но надо делать это так, чтобы найденная вещь наверняка попала назад к своему законному владельцу, а в случае, если вы ищете владельца документа, то следует понимать опасности, связанные с публикацией личных данных третьего лица в интернете.

Не следует выкладывать фотографии документов в социальные сети. Практически всегда сердобольные люди, ищущие владельца, например, ID-карты, закрывают при публикации личный код человека, что не относится к деликатным личным данным, но оставляют отрытым, например, номер документа, что неправильно. Отвечая на вопрос, почему человек не отнес документ в полицию, нам отвечают, что полиция документы уничтожает и владельцу документа придется ходатайствовать о новом документе. Но надо понимать, что это делается прежде всего для защиты потерявшего документа человека, чтобы никто не смог воспользоваться самим документом или личными данными человека в преступных целях, например, заказать в интернете на его имя товар, взять заем, товар в кредит и т.п.

БУДЬТЕ ЧЕСТНЫМИ!
Очень важно понимать, что подача ложного заявления о том, что вашу вещь украли либо вы стали жертвой ограбления, когда на самом деле вещь была утеряна, является уголовным преступлением. В полицию неоднократно поступали заявления о якобы имевших место ограблениях или кражах, которые на самом деле являлись выдумкой заявителя, в надежде, что таким образом вещь найдется быстрее или в страхе, что потеря ценной вещи обернется скандалом в семье. Подача ложного заявления – это очень серьезное правонарушение. Если вы потеряли вещь, обратитесь в полицию с заявлением, честно описав ситуацию. Честные люди приносят найденные ценные вещи в полицию ежедневно, а у полиции есть права, знания и умения установить владельца и вернуть вещь законному владельцу.

В наше отделение приносили найденные кошельки с суммами более 600 и 2400 евро и, благодаря честным людям, кошельки удавалось возвратить их владельцам. В одном из случаев нам принесли мужское обручальное кольцо, на котором было выгравировано имя супруги и дата свадьбы, 1980 год. Благодаря помощи сотрудников Загса нашли мы пару, которая заключила брак именно в этот день и мы смогли найти владельца кольца, который был очень счастлив получить его назад. Сегодня мы вернули пенсионерке кошелек с 50 евро, который нашли вчера у одного из магазинов в районе Пирита и принесли в полицию.

Поэтому не надо отчаиваться, если вы что-то потеряли, возможно, ваша вещь уже ждет вас на хранении в полиции!

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Если потеряли мобильный телефон, ключи, планшет или другую ценную для вас вещь, следует сообщить об этом в полицию и написать заявление. Это можно сделать это и по интернету, форму для заявления можно найти на сайте полиции. При наличии заявления легче найти утерянную вещь, сверив информацию по базе данных.
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