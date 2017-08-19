Знаменитые художники напишут портреты двух человек, пожертвовавших деньги на лечение онкобольных

Фонд помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) начал кампанию ”Жизнь, продленная кистью”, в ходе которой знаменитые художники Аапо Пукк и Айвар Юхансон напишут портреты двух человек, пожертвовавших деньги на лечение онкобольных.

Свой портрет получат в знак благодарности два человека, которые не позднее чем к 17 сентября 2017 года сделают пожертвование в размере 5 евро, отправив SMS на номер 13018. В этот день отмечается и очередная годовщина со дня рождения одной из основательниц Kingitud elu Хилле Тянавсуу.

Двух победителей фонд выберет путем жеребьевки к концу сентября среди всех, кто пришлет SMS. Число SMS на одного отправителя не ограничено.

”Никогда не знаешь, когда тебе самому понадобится помощь. Я помогаю, когда сделать это легко, — сказал художник-портретист Аапо Пукк. — Заниматься искусством значит заниматься живой материей. Искусство поддерживало жизнь и во мне — в самом широком и прямом смысле этого слова. Хочу, чтобы мое искусство могло продлить кому-то жизнь”.

”Пожертвования оздоравливают человека изнутри, делают его красивым. Писать портрет красивого человека художнику легко. Мы очень рады, что два творческих человека поддержат таким образом миссию фонда; мы призываем всех отправить SMS и помочь нам — в знак благодарности у вас будет шанс получить ценный портрет”, — отметила исполнительный директор Kingitud elu Катрин Куусемяэ.