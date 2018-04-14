Знакомый шпиона Петрова: войдя в кабинет, Михаил сказал, что он российский агент, и попросил вызвать КаПо

Вчера КаПо сообщила, что псковского тренера по боевым искусствам Михаила Петрова, который в прошлом году просил убежища в Эстонии, осенью осудили, потому что до ходатайства об убежище он шпионил в Эстонии в пользу ФСБ. Сегодня помогавший Петрову мужчина рассказал о произошедшем историю, которая не сходится с версией КаПо.
Помогавший Петрову в Тарту с ходатайством об убежище мужчина описал, как Петров, ходатайствуя об убежище в полиции, сразу сообщил, что он российский агент.
"Во вторник утром в 9 часов начался процесс приема. Войдя в кабинет, Михаил сказал, что он агент российских разведывательных органов, и попросил вызвать КаПо. Представитель КаПо прибыл примерно в 13 часов, однако до этого процесс приема был завершен. Нарушений при приеме не было. Все стороны были корректными и вежливыми, препятствий для моего присутствия там не было", — сказал помощник Петрова.
В промежутке с 13 до 17 часов у Михаила была личная беседа с глазу на глаз с представителем КаПо. После этого помощник Петрова отвез его в центр для ходатайствующих об убежище в Вао.