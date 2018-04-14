Знакомый шпиона Петрова: войдя в кабинет, Михаил сказал, что он российский агент, и попросил вызвать КаПо

Помогавший Михаилу во время дальнейшего нахождения в арестном доме и в тюрьме мужчина сказал, что каких-либо нарушений со стороны эстонского государства не было. Все чиновники были в основном вежливые и дружелюбные. Главная проблема была в области государственного языка: не владеющий эстонским языком заключенный с большой вероятностью получает в ответ на жалобу "напишите на эстонском языке".

"Но в общем все было скорее в порядке. Один раз сын Михаила, пересекая границу, опоздал и не успел соответствующим образом зарегистрироваться в тюрьме. Работники тюрьмы все-таки приняли его анкету часом позже и дальше организовали визит, как планировалось", — описал мужчина.

"Вчера Михаил звонил мне несколько раз. Он был взволнован, просил помочь ему в сборе материалов из СМИ. У меня, к сожалению, не было для этого ни времени, ни возможности. Я это ему и объяснил. Он сразу начал кричать, что каждый у нас здесь в стране — агент КаПо и меня лично ждет тюрьма в Петербурге, когда его вышлют из страны в прежнюю страну проживания", — вспомнил мужчина.

Из-за таких угроз мужчина не захотел больше контактировать с Петровым.

Комментируя эту историю, КаПо сообщила, что им нечего добавить к своим вчерашним словам.