14.04.2018, 13:50

Знакомый шпиона Петрова: войдя в кабинет, Михаил сказал, что он российский агент, и попросил вызвать КаПо

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rus.delfi.ee
EST
Kapo
KapoFoto: Andres Putting

Вчера КаПо сообщила, что псковского тренера по боевым искусствам Михаила Петрова, который в прошлом году просил убежища в Эстонии, осенью осудили, потому что до ходатайства об убежище он шпионил в Эстонии в пользу ФСБ. Сегодня помогавший Петрову мужчина рассказал о произошедшем историю, которая не сходится с версией КаПо.

Помогавший Петрову в Тарту с ходатайством об убежище мужчина описал, как Петров, ходатайствуя об убежище в полиции, сразу сообщил, что он российский агент.

"Во вторник утром в 9 часов начался процесс приема. Войдя в кабинет, Михаил сказал, что он агент российских разведывательных органов, и попросил вызвать КаПо. Представитель КаПо прибыл примерно в 13 часов, однако до этого процесс приема был завершен. Нарушений при приеме не было. Все стороны были корректными и вежливыми, препятствий для моего присутствия там не было", — сказал помощник Петрова.

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В промежутке с 13 до 17 часов у Михаила была личная беседа с глазу на глаз с представителем КаПо. После этого помощник Петрова отвез его в центр для ходатайствующих об убежище в Вао.

Помогавший Михаилу во время дальнейшего нахождения в арестном доме и в тюрьме мужчина сказал, что каких-либо нарушений со стороны эстонского государства не было. Все чиновники были в основном вежливые и дружелюбные. Главная проблема была в области государственного языка: не владеющий эстонским языком заключенный с большой вероятностью получает в ответ на жалобу "напишите на эстонском языке".

"Но в общем все было скорее в порядке. Один раз сын Михаила, пересекая границу, опоздал и не успел соответствующим образом зарегистрироваться в тюрьме. Работники тюрьмы все-таки приняли его анкету часом позже и дальше организовали визит, как планировалось", — описал мужчина.

"Вчера Михаил звонил мне несколько раз. Он был взволнован, просил помочь ему в сборе материалов из СМИ. У меня, к сожалению, не было для этого ни времени, ни возможности. Я это ему и объяснил. Он сразу начал кричать, что каждый у нас здесь в стране — агент КаПо и меня лично ждет тюрьма в Петербурге, когда его вышлют из страны в прежнюю страну проживания", — вспомнил мужчина.

Из-за таких угроз мужчина не захотел больше контактировать с Петровым.

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Комментируя эту историю, КаПо сообщила, что им нечего добавить к своим вчерашним словам.

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