Знакомые и преподаватели о предполагаемом агенте ФСБ Васильеве: домашний, ранимый мальчик, не способный организовать нападение

На прошлой неделе в понедельник был арестован судом задержанный за два дня до этого на нарвском погранпункте предполагаемый агент ФСБ, имя которого обнародовали позже российские СМИ. 20-летний Алексей Васильев — родом из Кингисеппа, российского города, находящегося в 25 километрах от Нарвы.

С Эстонией Алексей Васильев познакомился близко несколько лет назад. Закончив в Кингисеппе основную школу, продолжил учебу в Силламяэском профессиональном училище. Преподавательница Людмила Миловидова говорит, что Васильев проживал в общежитии, был адекватным и порядочным учеником, не пившим и не курившим.

Обучение в Силламяэ проходило на русском языке. Сегодня училище входит в структуру Ида-Вирумааского центра профессионального образования, и, по словам директора центра Ханнеса Метса, Васильев эстонским языком не владел.

Это подтверждает и житель Кингисеппа Игнат Андреев, познакомившийся с Васильевым два года назад в социальной сети, в группе, которая объединяет кингисеппцев. Когда Игнат спросил Васильева, как некоторые слова звучат на эстонском, тот оказался в затруднительном положении. ”Сказал, что не знает”, — отметил Андреев.

По мнению Андреева, Васильев — хороший друг, всегда готовый помочь. Когда Васильев работал в фотостудии, он помогал Андрееву в обработке фотографий.

”У него не было плохих привычек. Я не могу поверить в то, что про него пишут в новостях. Он разбирался в компьютерах, но недостаточно для того, чтобы организовать какое-то нападение”, — говорит Андреев.

Васильев и Андреев иногда играли в компьютерные игры, но осенью Васильеву стало некогда этим заниматься — из-за рабочих обязанностей и учебных заданий. Также время тот тратил на подругу из Петербурга.

В фотостудии Васильев стал работать скорее в качестве хобби в 2015 году — в то время, когда познакомился с Андреевым. В июне 2016 года Васильев получил свидетельство Силламяэского профессионального училища, вернулся в Кингисепп, где продолжил трудиться в той же фотолаборатории на полную ставку.

Собственница фотостудии Елена Смельская сказала Delfi, что Васильев был очень ответственным работником.

”Честный и творческий, всегда заботящийся о том, чтобы дела у фирмы шли хорошо. Он многому научился, работая у нас, и ему эта деятельность была интересна”, — описывает Смельская.

После года работы на полную ставку у Смельской Васильев решил опять продолжить учебу. С Андреевым он уже и раньше обсуждал возможности учебы заграницей, но реализовал идею только Васильев.

В 2017 году он поступил в Вирумааский колледж Таллиннского технического университета, где начал изучать автоматизацию производства.

Руководитель по связям с общественностью колледжа Анна Кальюсаар говорит, что Васильев учился активно до начала ноября, того момента, когда Полиция безопасности сообщила о задержании агента ФСБ.

В колледже у него был тот же ритм жизни, что и в училище в последний год — на некоторых выходных помогал фотостудии в Кингисеппе. По словам Смельской, они рассчитывали на то, что после обучения в Эстонии Васильев сможет вернуться на работу в студию.

Смельская указала на слабую сторону Васильева — любовь. А именно на то, что тот собирался жениться на своей девушке, но они в итоге расстались. Когда точно это произошло, она не знает.

Смельская говорит, что девушка его не ценила, и Васильев из-за этого стал слегка раздражительным. ”То ссорились, то мирились. Он по этому поводу сильно переживал. Домашний и ранимый мальчик”, — говорит Смельская.

В 2016 году Полиция безопасности в своем ежегодном отчете написала, что ФСБ постоянно проявляет интерес (с целью вербовки) к жителям приграничья, часто ездящих в Россию.

”Это является и причиной того, почему под более пристальным вниманием ФСБ находятся все посещающие Россию иностранные граждане, которые из-за своего рабочего места, привычек или слабостей попали в орбиту ее интересов”, — говорится в ежегоднике.

Частое пересечение Васильевым границы могло сделать его подходящей мишенью для ФСБ, но была ли его слабым местом невеста в Петербурге, конечно, неизвестно.

Алексей Васильев подозревается в направленной против ЭР деятельности ненасильственного характера и подготовке киберпреступления. По данным КаПо, целями его деятельности должны были стать госучреждения Эстонии.

Подозрения выдвинуты по статьям 216/1 и 233. Статья 233 рассматривает совершенное иностранцем преступление ненасильственного характера против независимости и суверенитета или территориальной целостности ЭР и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до 15 лет.

Статья 216/1 рассматривает подготовку киберпреступления, то есть создание или адаптацию устройства или компьютерной программы, при помощи чего можно было получить доступ к компьютерным системам.