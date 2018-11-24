Знакомьтесь! Полицейские приняли на работу милейшего щенка по имени Глок

Вчера на работу в Пыхъяскую префектуру вышел милый пушистый полицейский — щенок по имени Глок. Смотрите фото!
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Платежи карточкой вытесняют наличные деньги? Имея при себе только наличку, можно остаться без покупки
24.11.2018
Доля карточных платежей в последнее время выросла, поэтому оплата крупной купюрой может вызвать затруднения, пишет Eesti Päevaleht. По словам торговцев, сумма разменных денег в кассе точно учтена, и клиента, желающего расплатиться 50-евровой купюрой, могут попросить воспользоваться банковской картой.
Гости поменяли замки в квартире, пока хозяйка была в магазине. Женщина уже пять месяцев ночует в подъездах, полиция помочь не может
24.11.2018
Ребенок попал под машину в Ласнамяэ
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Однозначного правильного ответа на вопрос, какое напольное покрытие лучше — паркет или ламинат, быть не может, потому что все зависит от конкретной ситуации и предпочтений покупателя. Портал Openini рассказал о плюсах и минусах каждого с точки зрения основных критериев выбора (будем иметь в виду ламинат 32 класса износостойкости, который является оптимальным выбором для жилых помещений, а также качественную трехслойную паркетную доску).