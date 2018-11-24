24.11.2018, 13:20

Знакомьтесь! Полицейские приняли на работу милейшего щенка по имени Глок

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rus.delfi.ee
EST 34
Politseikutsikas Glock
Politseikutsikas GlockFoto: Reelika Riimand

Вчера на работу в Пыхъяскую префектуру вышел милый пушистый полицейский — щенок по имени Глок. Смотрите фото!

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