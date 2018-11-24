Знакомьтесь! Полицейские приняли на работу милейшего щенка по имени Глок

Вчера на работу в Пыхъяскую префектуру вышел милый пушистый полицейский — щенок по имени Глок. Смотрите фото!
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Платежи карточкой вытесняют наличные деньги? Имея при себе только наличку, можно остаться без покупки
24.11.2018
Доля карточных платежей в последнее время выросла, поэтому оплата крупной купюрой может вызвать затруднения, пишет Eesti Päevaleht. По словам торговцев, сумма разменных денег в кассе точно учтена, и клиента, желающего расплатиться 50-евровой купюрой, могут попросить воспользоваться банковской картой.
Гости поменяли замки в квартире, пока хозяйка была в магазине. Женщина уже пять месяцев ночует в подъездах, полиция помочь не может
24.11.2018
Жители дома по адресу Махтра, 30, в шоке: уже много лет во втором подъезде живет женщина по имени Яна, которая доставляет соседям массу проблем. ”У нее психиатрический диагноз, и она постоянно нарушает общественный порядок, устраивает скандалы, угрожает и толкает жителей дома, но никто, в том числе полиция, ничего поделать с этим не может и усмирить ее тоже не могут”, — возмущаются люди. Почему вдруг права одного человека становятся важнее, чем безопасность и права остальных 14 жителей подъезда? И кто может помочь в случае, если у вас дома поселился неадекватный сосед? — пишет "МК-Эстония".
Ребенок попал под машину в Ласнамяэ
24.11.2018
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Järelravi kliiniku juhataja
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 10.12.2018
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Kommunikatsioonistrateeg
VIIMSI VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 10.12.2018
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Finantsinfosüsteemide osakonna juhataja
TALLINNA LINNAKANTSELEI
Tähtaeg: 09.12.2018
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Diagnostikakliiniku juhataja
IDA-TALLINNA KESKHAIGLA
Tähtaeg: 30.11.2018
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Однозначного правильного ответа на вопрос, какое напольное покрытие лучше — паркет или ламинат, быть не может, потому что все зависит от конкретной ситуации и предпочтений покупателя. Портал Openini рассказал о плюсах и минусах каждого с точки зрения основных критериев выбора (будем иметь в виду ламинат 32 класса износостойкости, который является оптимальным выбором для жилых помещений, а также качественную трехслойную паркетную доску).