ЗНАКОМЬТЕСЬ! Новым ”лицом” ИД-карты стал 27-летний Микк из Южной Эстонии

”Познакомьтесь с новым рекламным лицом ИД-карты. Победителем фотоконкурса стал Микк Кирикал. Первое место стало для по-эстонски скромного Микка большой неожиданностью”, — сообщил Департамент полиции и погранохраны на своей странице в Facebook.

Микк родом из Южной Эстонии, где он живет вместе с семьей и работает. Свободное время молодой человек проводит с семьей и друзьями. Важное место в его жизни занимает спорт и музыка: каждую неделю он выкраивает время для занятий бегом и игры на гитаре.

Автором снимка является фотограф Лаура Арум-Ляэтс. На новом образце ИД-карты сменится и имя. На смену отправившей на заслуженный отдых Мари-Лийз Мянник придет Яак-Кристьян Йыэорг. Было важно, чтобы имя на образце содержало как умлауты, так и дефис.

”Выражаем благодарность Кайе, которая являлась рекламным лицом ИД-карты на протяжении 10 лет, а также всем Мари-Лийз Мянник, чье имя мы позаимствовали для предыдущего образца ИД-карты. Большое спасибо и всем участникам фотоконкурса”, — написал департамент.