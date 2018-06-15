Знахарству конец? Профессиональные стандарты гомеопатов устаревают этой осенью

По утверждению Квалификационной палаты, профессиональные стандарты в сфере комплементарной медицины, натуропатии и китайской медицины устаревают этой осенью и тогда квалификационный совет в области здравоохранения примет решение об их необходимости.

"Профессиональный стандарт не дает оценки научности услуги или профессии и не разрешает кому-либо работать в сфере медицины", — сказала руководитель по коммуникации Квалификационной палаты Марит Валге на вопрос Delfi, как пропагандисты гомеопатии получают свидетельства о квалификации.

Профессиональные стандарты, по ее словам, прежде всего источник информации о том, что данная деятельность из себя представляет и какие навыки есть у человека, который имеет свидетельство о квалификации.

"В Эстонии свобода предпринимательства, и информация о различных предлагаемых услугах и о тех, кто их оказывает, в принципе нужна потребителю", — отметила Валге.