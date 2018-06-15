15.06.2018, 18:06

Знахарству конец? Профессиональные стандарты гомеопатов устаревают этой осенью

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Фред Пюссь
Фред Пюссь
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
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Знахарству конец? Профессиональные стандарты гомеопатов устаревают этой осенью
FOTO: Marko Mumm

По утверждению Квалификационной палаты, профессиональные стандарты в сфере комплементарной медицины, натуропатии и китайской медицины устаревают этой осенью и тогда квалификационный совет в области здравоохранения примет решение об их необходимости.

"Профессиональный стандарт не дает оценки научности услуги или профессии и не разрешает кому-либо работать в сфере медицины", — сказала руководитель по коммуникации Квалификационной палаты Марит Валге на вопрос Delfi, как пропагандисты гомеопатии получают свидетельства о квалификации.

Профессиональные стандарты, по ее словам, прежде всего источник информации о том, что данная деятельность из себя представляет и какие навыки есть у человека, который имеет свидетельство о квалификации.

Эстонии свобода предпринимательства, и информация о различных предлагаемых услугах и о тех, кто их оказывает, в принципе нужна потребителю", — отметила Валге.

Составление и утверждение новых профессиональных стандартов обсуждают квалификационные советы в своих областях и совет председателей квалификационных советов. В них входят представители работодателей, работников, учебных заведений в своей области и государства. Это означает, что решения составить и утвердить профессиональные стандарты или нет являются основательными. "Профессиональные стандарты в сфере комплементарной медицины, натуропатии и китайской медицины устаревают осенью 2018 года, и тогда в квалификационном совете в области здравоохранения примут решение об их необходимости", — сказала Валге.

На вопрос, как было выдано свидетельство о квалификации Терье Тяхе, лекцию которой о "гомеопатической вакцинации" освещала сегодня Eesti Päevaleht, Валге ответила, что свидетельства у Тяхе нет.

Сама квалификационная палата, по словам Валге, никому свидетельств о квалификации не дает, а только ведет регистр выданных свидетельств. Организатором квалификационных экзаменов на основании профессионального стандарта, в случае успешной сдачи которых выдают свидетельство о квалификации, является тот, кто дает профессию.

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