ЗЛОВОНИЕ В ЛАСНАМЯЭ | Управа района уверяет, что проблемой занимаются

"Мы неоднократно обращались в инфослужбу 1313, звонили в Ласнамяэскую управу в приемную Юферовой. Нам обещали разобраться с этим вопросом. Но запахи как были, так и остались. С утра просыпаемся с головной болью и сопровождающейся тошнотой. Надо что-то делать. Химические запахи очень опасны для здоровья. Но такое ощущение, что это никого не волнует. В прессе активно муссируется отравление в Солсбери, а то, что травят людей у себя, об этом ни слова", — пишет житель Ласнамяэ Владимир о "отравляющих жизнь запахах, исходящих от асфальтного завода".

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева подтвердила, что первые обращения по данному вопросу поступили в управу в сентябре. Управа передала обращения жителей района в Таллиннский департамент окружающей среды и Департамент технического надзора, которые занимаются подобными ситуациями.

По ее словам, Департамент технического надзора проинформировал управу о сложившейся ситуации 25 октября, и исходя из полученных объяснений, управа сразу же ответила на обращения жителей района. "Больше всего обращений поступило от жителей Раадику. Несколько обращений также было от домов с Линнамяэ и Ляэнемере теэ, а также с офисов на улице Сыстрамяэ".