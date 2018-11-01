01.11.2018, 13:15

ЗЛОВОНИЕ В ЛАСНАМЯЭ | Управа района уверяет, что проблемой занимаются

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Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор 
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Uue koostootmisjaama avamine
Uue koostootmisjaama avamine Foto: Karli Saul

Жители Ласнамяэ жалуются, что сильный запах химикатов с асфальтного завода в карьере Вяо отравляет им жизнь уже на протяжении долгого времени, а никаких новостей от управы района и ответственных учреждений нет. Старейшина района Мария Юферева уверяет, что проблемой занимаются соответствующие органы.

"Мы неоднократно обращались в инфослужбу 1313, звонили в Ласнамяэскую управу в приемную Юферовой. Нам обещали разобраться с этим вопросом. Но запахи как были, так и остались. С утра просыпаемся с головной болью и сопровождающейся тошнотой. Надо что-то делать. Химические запахи очень опасны для здоровья. Но такое ощущение, что это никого не волнует. В прессе активно муссируется отравление в Солсбери, а то, что травят людей у себя, об этом ни слова", — пишет житель Ласнамяэ Владимир о "отравляющих жизнь запахах, исходящих от асфальтного завода".

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева подтвердила, что первые обращения по данному вопросу поступили в управу в сентябре. Управа передала обращения жителей района в Таллиннский департамент окружающей среды и Департамент технического надзора, которые занимаются подобными ситуациями.

По ее словам, Департамент технического надзора проинформировал управу о сложившейся ситуации 25 октября, и исходя из полученных объяснений, управа сразу же ответила на обращения жителей района. "Больше всего обращений поступило от жителей Раадику. Несколько обращений также было от домов с Линнамяэ и Ляэнемере теэ, а также с офисов на улице Сыстрамяэ".

"Из ответа с информацией от Департамента технического надзора следует, что показания замеров будут известны в течение пары недель, на основании чего департамент примет последующие действия. Управа Ласнамяэ в своем ответе подтвердила жителям, что вне зависимости от результатов замеров управа в рамках своих полномочий и возможностей выступает за то, чтобы в следующем строительном сезоне в карьере Вяо не производили асфальт", — заверяет Юферева.

У управы Ласнамяэ отсутсвует конкретная информация, когда будет закрыт асфальтный завод, но скорее всего, это зависит от погодных условий и связанного с этим окончания сезона ремонта дорог.

Ранее директор харьюского бюро Инспекции окружающей среды Неэме Кассь сообщил "Актуальной камере", что в данном районе расположены три предприятия, занимающиеся асфальтом и бетоном. "Сейчас проводится надзорное делопроизводство, в ходе которого мы пытаемся выяснить, результатом чьей деятельности стал этот раздражающий запах", — приводит его слова ERR.

Если выяснится, что завод превысил нормы выброса, ему придется остановить свою деятельность, устранить причину и заплатить штраф. А что, если выброс находится в пределах нормы и просто пахнет невкусно?

"Может случиться и так, — не исключает Кассь. — Нельзя сказать, что люди должны с этим смириться. В таком случае мы можем применить программу по уменьшению пахучего вещества. Результаты проб, взятых инспекторами на месте, станут известны в ближайшие дни".

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