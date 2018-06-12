Злоумышленники взломали компьютерные системы Кохтла-Ярве, Пайде и Вильянди

Сегодня были обнародованы данные аудита Госконтроля, касающиеся ИТ-систем местных самоуправлений, из которого выянилось, что из десяти проверенных систем в трех были проблемы — у Пайде, волости Вильянди и Кохтра-Ярве.

В двух самоуправлениях удалось восстановить все данные на рабочих компьютерах, подвергшихся атаке пиратского программного обеспечения, но в одном случае положительного результата достигнуть не получилось.

Например, были случаи, когда в сеть одного самоуправления пытались вторгнуться с 4000-5000 разных устройств за месяц. Через один сайт самоуправления злоумышленники отправляли спам-рассылку, так как программное обеспечение не было обновлено.