27.11.2018, 07:20

Злоключения на посту министра, или Как Евгения Осиновского возненавидели за алкогольные акцизы

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Андрей Данило
Андрей Данило
EST 2
Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Rauno Volmar

В 2018 году председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным.

Евгений Осиновский — единственный русскоговорящий человек среди председателей парламентских партий, что несомненно делает его одним из влиятельнейших русских в Эстонии. Находясь в правительстве, он выражал желание привлечь больше русскоговорящих людей на работу в госучреждения и признавал проблему существования ”стеклянного потолка” для русскоговорящего населения страны.

Алкогольная политика: не все пошло по плану

Осиновский занимал должность министра социальных дел с 2015 года, однако в этом году под обрушившимся шквалом критики он принял решение покинуть пост министра, в том числе чтобы перед выборами полностью посвятить себя партии. Во время нахождения на посту министра, а в особенности в этом году, сыпалось много недовольства в отношении Осиновского и принятых им решений: от открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси и длинных очередей к врачам до печально известного алкогольного акциза и распрей о принятии миграционного пакте ООН.

Jevgeni Ossinovski Foto: Jaanus Lensment

Влияние новой алкогольной политики государства, автором и главным сподвижником которой, в первую очередь, видят Осиновского, оказало влияние на большую часть населения страны, вне зависимости от национальности. Идея повышения акцизов — стремление к более здоровой и трезвой Эстонии — похвальна, и явно имеет достаточно сторонников среди эстоноземельцев.

К сожалению, негативная реакция превысила положительную и привела к тому, чего не ожидало правительство — массовой трансграничной покупке алкоголя и алкотурам в Латвию, о которых даже писал британский новостной портал Би-би-си. Кульминацией народного протеста стала акция ”Налоги едут в Латвию”, проведенная на 100-летие независимости Эстонии. Тем самым Осиновский окончательно потерял доверии части избирателей.

В интервью Delfi он подтвердил, что алкогольная политика в итоге стала одной из причин, почему он решил покинуть пост министра. Тем не менее, он все равно видит в ней положительное влияние: ”Пена кратковременной критики уляжется, и в качестве ”лучшего” мы увидим меньший вред от алкоголя, сотни спасенных жизней и тысячи более здоровых семей”. Сбудутся ли его предсказания, покажет время, но в них хочется верить.

Осиновский как противовес Хельме

Согласно исследованиям, под руководством Осиновского, после его прихода на должность председателя в 2015 году, рейтинг соцдемов стабильно шел на спад, и сейчас партию поддерживает лишь 1% русскоязычных граждан Эстонии. Тем не менее стоит отметить, что из всех партий соцдемы наряду с центристами делают больше всего работы по информированию русскоговорящего населения страны — соотвественно, им не все равно на русских избирателей.

Jevgeni Ossinovski Foto: Tiit Blaat

В Осиновском также можно увидеть противовес председателю EKRE Марту Хельме, ведь в отличии от центристов, соцдемы отрицают сотрудничество с консерваторами, а сам Осиновский даже заявил, что главная задача предстоящих выборов — не допустить EKRE к власти.

Сейчас Евгений Осиновский продолжает руководить Социал-демократической партией, а также занимает пост лидера парламентской фракции социал-демократов в Рийгикогу, продолжая влиять на население страны, хоть уже и в меньшей мере.

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