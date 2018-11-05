Злоключения Каи Каллас на посту председателя Партии реформ: отсутствие денег для покрытия долгов, провал генсека и падение собственного рейтинга

Назначение Валдару на должность генерального секретаря также пошло не по плану. Неделю назад Каллас приняла решения сменить генсека, которого сама же и назначила в апреле. В качестве причины она сообщила, что Валдару будет избираться в Рийгикогу, а поэтому не сможет продолжать на посту генсека. Новым генсеком планируется назначит Эркки Келдо.
Однако генеральных секретарей не назначают для того, чтобы за четыре месяца до выборов они внезапно решали направить свою карьеру в иное русло. Смена генсека незадолго до настолько важного события, как день выборов, указывает на то, что причина кроется в другом.
Напряжение внутри Партии реформ стало нарастать еще в конце лета. Члены фракции реформистов все более пессимистично отзывались о внутрипартийных делах, выказывая особое недовольство работой партийного бюро. У назначенных Каллас генсека Керта Валдару и пресс-секретаря Каяра Казе, людей извне организации, не было необходимых связей среди своих и конкурентов, чтобы вжиться в роль, не говоря уже об отношениях генсека со спонсорами.
Последние рейтинги октября показали для реформистов не лучшую картину. Центристская партия продолжает набирать популярность, и хотя реформистам удалось отстать от центристов всего лишь на 2%, то в борьбе персональных рейтингов премьер-министра Юри Ратаса и самой Каллас появился явный перевес не в пользу последней.
Для улучшения отношения избирателей к Кае Каллас как кандидату в премьер-министры Валдару пообещал предпринять решающие шаги, результатом которых стала немного неуклюжая уличная рекламная кампания с Каллас. На этом кредит доверия к Валдару иссяк.