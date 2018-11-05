Злоключения Каи Каллас на посту председателя Партии реформ: отсутствие денег для покрытия долгов, провал генсека и падение собственного рейтинга

"Партия еще никогда не была в таких больших долгах, также нам нужны деньги на предвыборную кампанию. Ясно, что бюджетных отчислений для этого не хватит", — сказала Кая Каллас в апреле на конгрессе Партии реформ, когда она переняла бразды правления партии у Ханно Певкура.

Каллас на пару с недавно назначенным ею на пост генерального секретаря Кертом Валдару разработали план по получению денег на кампанию — пустили по залу платежный терминал с призывом к однопартийцам пожертвовать средства на благо партии: 5, 10, 25 или 1000 евро, кто сколько может.

Однако на около 600 присутствовавших на месте реформистов, которые, в основном, являются предпринимателями и представителями среднего класса, пришлось всего лишь 2120 евро пожертвований. Не густо, и даже как-то неудобно мало в ответ на призыв новоиспеченного председателя помочь родной партии, у которой на носу выборы, требующие затрат на миллион или пары миллионов.

Позже партия получила значительное пожертвование от Вячеслава Леэдо — 45 000 евро — которое оказалось палкой о двух концах, заставив общественность вопросить: почему партия берет деньги у человека, который должен государству большую сумму? Тем временем, новых спонсоров найти не удалось.