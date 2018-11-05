05.11.2018, 14:40

Злоключения Каи Каллас на посту председателя Партии реформ: отсутствие денег для покрытия долгов, провал генсека и падение собственного рейтинга

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rus.delfi.ee
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Злоключения Каи Каллас на посту председателя Партии реформ: отсутствие денег для покрытия долгов, провал генсека и падение собственного рейтинга
Foto: Karin Kaljuläte

Занявшая в апреле ост председателя Партии реформ Кая Каллас столкнулась на посту с рядом проблем: деньги для покрытия накопившихся долгов собрать не удалось, назначенные ею генеральный секретарь не прижился на посту, а рейтинг самой Каллас как кандидата в премьер-министры значительно проигрывает Ратасу, пишет Eesti Päevaleht.

"Партия еще никогда не была в таких больших долгах, также нам нужны деньги на предвыборную кампанию. Ясно, что бюджетных отчислений для этого не хватит", — сказала Кая Каллас в апреле на конгрессе Партии реформ, когда она переняла бразды правления партии у Ханно Певкура.

Каллас на пару с недавно назначенным ею на пост генерального секретаря Кертом Валдару разработали план по получению денег на кампанию — пустили по залу платежный терминал с призывом к однопартийцам пожертвовать средства на благо партии: 5, 10, 25 или 1000 евро, кто сколько может.

Однако на около 600 присутствовавших на месте реформистов, которые, в основном, являются предпринимателями и представителями среднего класса, пришлось всего лишь 2120 евро пожертвований. Не густо, и даже как-то неудобно мало в ответ на призыв новоиспеченного председателя помочь родной партии, у которой на носу выборы, требующие затрат на миллион или пары миллионов.

Позже партия получила значительное пожертвование от Вячеслава Леэдо — 45 000 евро — которое оказалось палкой о двух концах, заставив общественность вопросить: почему партия берет деньги у человека, который должен государству большую сумму? Тем временем, новых спонсоров найти не удалось.

Назначение Валдару на должность генерального секретаря также пошло не по плану. Неделю назад Каллас приняла решения сменить генсека, которого сама же и назначила в апреле. В качестве причины она сообщила, что Валдару будет избираться в Рийгикогу, а поэтому не сможет продолжать на посту генсека. Новым генсеком планируется назначит Эркки Келдо.

Однако генеральных секретарей не назначают для того, чтобы за четыре месяца до выборов они внезапно решали направить свою карьеру в иное русло. Смена генсека незадолго до настолько важного события, как день выборов, указывает на то, что причина кроется в другом.

Напряжение внутри Партии реформ стало нарастать еще в конце лета. Члены фракции реформистов все более пессимистично отзывались о внутрипартийных делах, выказывая особое недовольство работой партийного бюро. У назначенных Каллас генсека Керта Валдару и пресс-секретаря Каяра Казе, людей извне организации, не было необходимых связей среди своих и конкурентов, чтобы вжиться в роль, не говоря уже об отношениях генсека со спонсорами.

Последние рейтинги октября показали для реформистов не лучшую картину. Центристская партия продолжает набирать популярность, и хотя реформистам удалось отстать от центристов всего лишь на 2%, то в борьбе персональных рейтингов премьер-министра Юри Ратаса и самой Каллас появился явный перевес не в пользу последней.

Для улучшения отношения избирателей к Кае Каллас как кандидату в премьер-министры Валдару пообещал предпринять решающие шаги, результатом которых стала немного неуклюжая уличная рекламная кампания с Каллас. На этом кредит доверия к Валдару иссяк.

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