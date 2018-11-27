Злоключения и достижения на посту министра, или Как Евгения Осиновского "возненавидели" за алкогольные акцизы

Председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский занял пятое место в ТОП самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL. В этом году он мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным.
Евгений Осиновский — единственный русскоговорящий человек среди председателей парламентских партий, что несомненно делает его одним из влиятельнейших русских в Эстонии. Находясь в правительстве, он выражал желание привлечь больше русскоговорящих людей на работу в госучреждения и признавал проблему существования ”стеклянного потолка” для русскоговорящего населения страны.
Алкогольная политика: не все пошло по плану
Осиновский занимал должность министра социальных дел с 2015 года, однако в этом году под обрушившимся шквалом критики он принял решение покинуть пост министра, в том числе чтобы перед выборами полностью посвятить себя партии. Во время нахождения на посту министра, а в особенности в этом году, сыпалось много недовольства в отношении Осиновского и принятых им решений: от открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси и длинных очередей к врачам до печально известного алкогольного акциза и распрей о принятии миграционного пакта ООН.
Влияние новой алкогольной политики государства, автором и главным сподвижником которой, в первую очередь, видят Осиновского, оказало влияние на большую часть населения страны, вне зависимости от национальности. Идея повышения акцизов — стремление к более здоровой и трезвой Эстонии — похвальна, и явно имеет достаточно сторонников среди эстоноземельцев.
К сожалению, негативная реакция превысила положительную и привела к тому, чего не ожидало правительство — массовой трансграничной покупке алкоголя и алкотурам в Латвию, о которых даже писал британский новостной портал Би-би-си. Кульминацией народного протеста стала акция ”Налоги едут в Латвию”, проведенная на 100-летие независимости Эстонии. Тем самым Осиновский окончательно потерял доверие части избирателей.
В интервью Delfi он подтвердил, что алкогольная политика в итоге стала одной из причин, почему он решил покинуть пост министра. Тем не менее, он все равно видит в ней положительное влияние: ”Пена кратковременной критики уляжется, и в качестве ”лучшего” мы увидим меньший вред от алкоголя, сотни спасенных жизней и тысячи более здоровых семей”. Сбудутся ли его предсказания, покажет время, но в них хочется верить.
Осиновский как противовес Хельме
Справедливости ради не стоит забывать о достижениях Осиновского на посту министра в этом году. Например, министерство осуществило перевод инфолистков ко всему рецептурным и части безрецептурных лекарств на русский язык. Были введены компенсации на рецептурные лекарства, которыми воспользовались уже более 100 тысяч пациентов, и на услуги стоматолога для взрослых, а также была разработана программы создания рабочих мест в Ида-Вирумаа.
Для исправления ситуации с длинными очередями к врачам было предоставлено дополнительное финансирование здравоохранения на сокращение тех самых очередей. Кроме того, с 2016 года вступил в силу разработанный Осиновским законопроект, предоставляющий автоматическое гражданство детям серопаспортников, что до сих пор помогает многим представителям местного русскоязычного населения.
Согласно исследованиям, под руководством Осиновского, после его прихода на должность председателя в 2015 году, рейтинг соцдемов стабильно шел на спад, и все дошло до того, что в апреле партию поддерживали лишь 1% русскоязычных граждан Эстонии, согласно исследованию Turu-uuringute AS (в ноябре поддержка поднялась до 6%). Тем не менее стоит отметить, что из всех партий соцдемы наряду с центристами делают больше всего работы по информированию русскоговорящего населения страны — соотвественно, им не все равно на русских избирателей.
В Осиновском также можно увидеть противовес председателю EKREМарту Хельме, ведь в отличии от центристов, соцдемы отрицают сотрудничество с консерваторами, а сам Осиновский даже заявил, что главная задача предстоящих выборов — не допустить EKRE к власти.
Сейчас Евгений Осиновский продолжает руководить Социал-демократической партией, а также занимает пост лидера парламентской фракции социал-демократов в Рийгикогу, продолжая влиять на население страны, хоть уже и в меньшей мере.