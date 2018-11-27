27.11.2018, 07:20

Злоключения и достижения на посту министра, или Как Евгения Осиновского "возненавидели" за алкогольные акцизы

 (50)
Андрей Данило
Андрей Данило
EST 22
Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Rauno Volmar

Председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский занял пятое место в ТОП самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL. В этом году он мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным.

Евгений Осиновский — единственный русскоговорящий человек среди председателей парламентских партий, что несомненно делает его одним из влиятельнейших русских в Эстонии. Находясь в правительстве, он выражал желание привлечь больше русскоговорящих людей на работу в госучреждения и признавал проблему существования ”стеклянного потолка” для русскоговорящего населения страны.

Алкогольная политика: не все пошло по плану

Осиновский занимал должность министра социальных дел с 2015 года, однако в этом году под обрушившимся шквалом критики он принял решение покинуть пост министра, в том числе чтобы перед выборами полностью посвятить себя партии. Во время нахождения на посту министра, а в особенности в этом году, сыпалось много недовольства в отношении Осиновского и принятых им решений: от открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси и длинных очередей к врачам до печально известного алкогольного акциза и распрей о принятии миграционного пакта ООН.

Jevgeni Ossinovski Foto: Jaanus Lensment

Влияние новой алкогольной политики государства, автором и главным сподвижником которой, в первую очередь, видят Осиновского, оказало влияние на большую часть населения страны, вне зависимости от национальности. Идея повышения акцизов — стремление к более здоровой и трезвой Эстонии — похвальна, и явно имеет достаточно сторонников среди эстоноземельцев.

К сожалению, негативная реакция превысила положительную и привела к тому, чего не ожидало правительство — массовой трансграничной покупке алкоголя и алкотурам в Латвию, о которых даже писал британский новостной портал Би-би-си. Кульминацией народного протеста стала акция ”Налоги едут в Латвию”, проведенная на 100-летие независимости Эстонии. Тем самым Осиновский окончательно потерял доверие части избирателей.

В интервью Delfi он подтвердил, что алкогольная политика в итоге стала одной из причин, почему он решил покинуть пост министра. Тем не менее, он все равно видит в ней положительное влияние: ”Пена кратковременной критики уляжется, и в качестве ”лучшего” мы увидим меньший вред от алкоголя, сотни спасенных жизней и тысячи более здоровых семей”. Сбудутся ли его предсказания, покажет время, но в них хочется верить.

Осиновский как противовес Хельме

Справедливости ради не стоит забывать о достижениях Осиновского на посту министра в этом году. Например, министерство осуществило перевод инфолистков ко всему рецептурным и части безрецептурных лекарств на русский язык. Были введены компенсации на рецептурные лекарства, которыми воспользовались уже более 100 тысяч пациентов, и на услуги стоматолога для взрослых, а также была разработана программы создания рабочих мест в Ида-Вирумаа.

Для исправления ситуации с длинными очередями к врачам было предоставлено дополнительное финансирование здравоохранения на сокращение тех самых очередей. Кроме того, с 2016 года вступил в силу разработанный Осиновским законопроект, предоставляющий автоматическое гражданство детям серопаспортников, что до сих пор помогает многим представителям местного русскоязычного населения.

Согласно исследованиям, под руководством Осиновского, после его прихода на должность председателя в 2015 году, рейтинг соцдемов стабильно шел на спад, и все дошло до того, что в апреле партию поддерживали лишь 1% русскоязычных граждан Эстонии, согласно исследованию Turu-uuringute AS (в ноябре поддержка поднялась до 6%). Тем не менее стоит отметить, что из всех партий соцдемы наряду с центристами делают больше всего работы по информированию русскоговорящего населения страны — соотвественно, им не все равно на русских избирателей.

Jevgeni Ossinovski Foto: Tiit Blaat

ТОП

В Осиновском также можно увидеть противовес председателю EKRE Марту Хельме, ведь в отличии от центристов, соцдемы отрицают сотрудничество с консерваторами, а сам Осиновский даже заявил, что главная задача предстоящих выборов — не допустить EKRE к власти.

Сейчас Евгений Осиновский продолжает руководить Социал-демократической партией, а также занимает пост лидера парламентской фракции социал-демократов в Рийгикогу, продолжая влиять на население страны, хоть уже и в меньшей мере.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Керсти Кальюлайд критикует EKRE: последний раз перед замком Тоомпеа так буянил "Интерфронт". Это недопустимо

27.11.2018
Если EKRE оправдала избиение Индрека Таранда тем, что он мешал их выступлению, то президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорит, что за каждым ударом ногой, призывающим к ненависти плакатом и угрозой расправы ответственность несет и политик, собравший сторонников на мероприятие.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

27.11.2018
26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО | Таранд о вчерашней атаке на митинге EKRE: надеюсь, этот прибой предотвратит цунами насилия

27.11.2018
Социал-демократическая партия на сегодняшней пресс-конференции комментирует события последних дней. В ней должны были принять участие председатель партии Евгений Осиновский, евродепутат Индрек Таранд и министр внутренних дел Катри Райк.
Подробнее



-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
107,40 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
95,40 €
-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
77,40 €

Рийгикогу отменил запланированное повышение акцизов на алкоголь

27.11.2018
Депутаты Рийгикогу одобрили поправки к Закону об акцизах, согласно которым устанавливается льготная акцизная ставка на газ для некоторых предприятий и отменяется запланированное на 2019 и 2020 годы повышение акцизов на алкоголь, пишет rus.err.ee.
Подробнее

Тернистый путь Яны Тоом из русской журналистики на вершины эстонской политики

27.11.2018
Без сомнения, Яна Тоом — одна из ярчайших звезд на небосклоне отечественной политики, хотя ее свет последние 4 года доходит к нам отражением из Брюсселя. Кому-то он все равно очень сильно режет глаза, а для других служит маяком и даже источником тепла, но очевидно, что судьба быстро сгорающих и превращающихся в «черные дыры» т. н. «сверхновых» звезд Яне Игоревне не грозит. Она пришла, чтобы остаться.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Антон Долин: желаю эстонскому кинематографу независимости, нахальности и куража

27.11.2018
В понедельник, 26 ноября, в Таллинне прошла открытая лекция российского кинокритика Антона Долина, приуроченная к международному кинофестивалю PÖFF. Смотрите интервью Rus.Delfi!
Подробнее


Злоключения и достижения на посту министра, или Как Евгения Осиновского "возненавидели" за алкогольные акцизы

27.11.2018
Председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский занял пятое место в ТОП самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL. В этом году он мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным.
Подробнее

Эйнар Виснапуу — король алкоралли

27.11.2018
В бюджет страны в этом году поступит почти на сто миллионов евро меньше, чем прогнозировалось, в прошлом недосчитались 88 миллионов евро. Причина кроется во все набирающей обороты приграничной торговле, пионером которой был Эйнар Виснапуу.
Подробнее

Ликвидация: 10 вещей, которые надо немедленно выбросить из дома

27.11.2018
В каждом доме затаился хлам, даже если его не видно. И если у вас не поднимается рука выбросить что-то, то помните, что вещи, захламляющие дом, препятствуют свободной циркуляции энергии. В таком доме ничего не хочется делать, проявляются апатия, лень, в нем даже трудно дышать, а вещи как бы давят на мозг. Comode составил список 10 вещей, которые вы можете выбросить прямо сейчас.
Подробнее