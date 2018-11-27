Злоключения и достижения на посту министра, или Как Евгения Осиновского "возненавидели" за алкогольные акцизы

К сожалению, негативная реакция превысила положительную и привела к тому, чего не ожидало правительство — массовой трансграничной покупке алкоголя и алкотурам в Латвию, о которых даже писал британский новостной портал Би-би-си. Кульминацией народного протеста стала акция ”Налоги едут в Латвию”, проведенная на 100-летие независимости Эстонии. Тем самым Осиновский окончательно потерял доверие части избирателей.

В интервью Delfi он подтвердил, что алкогольная политика в итоге стала одной из причин, почему он решил покинуть пост министра. Тем не менее, он все равно видит в ней положительное влияние: ”Пена кратковременной критики уляжется, и в качестве ”лучшего” мы увидим меньший вред от алкоголя, сотни спасенных жизней и тысячи более здоровых семей”. Сбудутся ли его предсказания, покажет время, но в них хочется верить.

Осиновский как противовес Хельме

Справедливости ради не стоит забывать о достижениях Осиновского на посту министра в этом году. Например, министерство осуществило перевод инфолистков ко всему рецептурным и части безрецептурных лекарств на русский язык. Были введены компенсации на рецептурные лекарства, которыми воспользовались уже более 100 тысяч пациентов, и на услуги стоматолога для взрослых, а также была разработана программы создания рабочих мест в Ида-Вирумаа.

Для исправления ситуации с длинными очередями к врачам было предоставлено дополнительное финансирование здравоохранения на сокращение тех самых очередей. Кроме того, с 2016 года вступил в силу разработанный Осиновским законопроект, предоставляющий автоматическое гражданство детям серопаспортников, что до сих пор помогает многим представителям местного русскоязычного населения.

Согласно исследованиям, под руководством Осиновского, после его прихода на должность председателя в 2015 году, рейтинг соцдемов стабильно шел на спад, и все дошло до того, что в апреле партию поддерживали лишь 1% русскоязычных граждан Эстонии, согласно исследованию Turu-uuringute AS (в ноябре поддержка поднялась до 6%). Тем не менее стоит отметить, что из всех партий соцдемы наряду с центристами делают больше всего работы по информированию русскоговорящего населения страны — соотвественно, им не все равно на русских избирателей.

Jevgeni Ossinovski Foto: Tiit Blaat

В Осиновском также можно увидеть противовес председателю EKRE Марту Хельме, ведь в отличии от центристов, соцдемы отрицают сотрудничество с консерваторами, а сам Осиновский даже заявил, что главная задача предстоящих выборов — не допустить EKRE к власти.

Сейчас Евгений Осиновский продолжает руководить Социал-демократической партией, а также занимает пост лидера парламентской фракции социал-демократов в Рийгикогу, продолжая влиять на население страны, хоть уже и в меньшей мере.