Зимняя рыбалка: сколько окуня разрешили вылавливать рыбакам-любителям?

В декабре вступит в силу постановление министра окружающей среды, важнейшим нововведением которого станет дневной лимит на ловлю окуня для рыбаков-любителей, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.

Согласно постановлению, при любительской ловле окуня рыбаку в сутки будет разрешено выловить до 15 кг окуня, передает ERR Uudised.

По сообщению Министерства окружающей среды, изменение поможет сдерживать любителей подледной рыбалки, которые зимой вылавливают окуня в больших количествах и потом реализуют рыбу за деньги.

"Введенная дневная квота на вылов окуня достаточна для того, чтобы рыбы хватило для себя и на праздничный стол. При этом ограничение не нарушает права рыболовов-любителей и не лишает их права заниматься рыбной ловлей прежним способом, — сказал министр окружающей среды Сийм Кийслер, подчеркивающий, что любительская рыбалка должна быть хобби, а не промыслом. — Если есть желание торговать рыбой, то надо регистрироваться как профессиональный рыбак".