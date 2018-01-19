Зимняя рыбалка: с субботы можно выходить на лед Чудского озера и на легких транспортных средствах

С четверга разрешен выход на лед Чудского, Теплого и Псковского озер и Нарвского водохранилища на территории Эстонии ьез ограничения расстоянии от берега, то есть до зоны пограничного режима, сообщает пресс-служба полиции.

С 20 января разрешен выход на лед Чудского, Теплого и Псковского озер не только пешком, но и на квадроциклах и мотосанях. Выход на автомобилях и тракторах на лед по-прежнему запрещен.

По данным пограничников, средняя толщина льда составляет сейчас 15-20 см, что означает, что выход на лед сейчас безопасен как пешком, так и на квадроциклах, мотосанях и мотобуксировщиках („мотособаках”).

Перед выходом на лед следует обязательно ознакомиться с последними данными о состоянии льда. Пограничники не советуют приближаться к устьям рек и ручьев, ни на транспорте, ни пешком. Запрещено подходить и истоку реки Нарва ближе, чем один километр.

На лед Нарвского водохранилища можно выходить вверх по течению на 2,5 км от порта Кулгу и на 400 м от берега со стороны Эстонии, при этом запрещается подходить к временной контрольной линии ближе чем на 50 км.

Ведущий пограничник кордона Муствеэ Лыунаской префектуры Маргус Аниер советует при выходе на лед обязательно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон, навигационное устройство и ”спасалки”, а также обязательно сообщить своим близким о выходе на лед.

"Следует трезво оценить состояние своего здоровья, чтобы быть уверенным в своих силах и вернуться домой целым и невредимым", — сказал Аниер.

Зона пограничного режима на озерах будет обозначена предупреждающими знаками. Знаки будут установлены на расстоянии 100 метров друг от друга, и рыбакам надо быть внимательными, чтобы случайно не зайти на территорию соседнего государства.

Выход на лед на транспортном средстве надо обязательно зарегистрировать на ближайшем кордоне. Информацию о состоянии льда можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны https://www.politsei.ee/ru/nouanded/jaaolud/.

В случае, если вы попадете в опасную ситуацию, позвоните на номер Спасательного и координационного центра JRCC Tallinn 619 1224 или короткий номер тревоги 112.