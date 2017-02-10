Зимний порядок парковки в Старом городе откладывается до весны

Раэпресс извещает, что введение зимнего порядка парковки автомобилей в Старом городе опять откладывается, на этот раз — до 1 марта.
Saku vald, Дом, 215 000 EUR
Tallinn, Квартира, 363 000 EUR
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Раэпресс извещает, что введение зимнего порядка парковки автомобилей в Старом городе опять откладывается, на этот раз — до 1 марта.
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