10.02.2017, 14:45

Зимний порядок парковки в Старом городе откладывается до весны


rus.delfi.ee
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Foto on illustreerivFoto: Hendrik Osula

Раэпресс извещает, что введение зимнего порядка парковки автомобилей в Старом городе опять откладывается, на этот раз — до 1 марта.

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