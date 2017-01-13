Зимний порядок парковки в Старом городе опять откладывается

Riigikogu parkla Foto: Karin Kaljuläte

Таллиннский транспортный департамент, сообщает Раэпресс, решил вновь отложить срок введения зимних правил парковки в Старом городе. На этот раз, до 1 февраля.