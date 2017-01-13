Более подробная информация о порядке парковки и парковочных зонах Старого города — на сайте www.tallinn.ee.
Зимний порядок парковки в Старом городе опять откладывается
Таллиннский транспортный департамент, сообщает Раэпресс, решил вновь отложить срок введения зимних правил парковки в Старом городе. На этот раз, до 1 февраля.
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